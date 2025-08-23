Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 24 de agosto
La antesala de una semana verdaderamente primaveral será un domingo donde la Ciudad de Buenos Aires gozará del sol pleno y una máxima de 18 grados.
La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se preparan para una semana con un clima puramente primaveral. Al menos así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también anticipó cómo estará la jornada de este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): si bien la mínima será de unos fríos 5 grados, la máxima podría alcanzar los 18, asegurando una tarde agradable, aunque ventosa.
Inicialmente, el cielo estará despejado y, hacia la tarde/noche, aparecerán algunas nubes. Con ellas, llegará también el viento proveniente del Noroeste, con posibles ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Afortunadamente, no esperan lluvias, por lo que será un día ideal para planes al aire libre.
Pronóstico extendido para el AMBA
El lunes comenzará el "veranito" en pleno invierno: la mínima rondará los 9 grados y la máxima podría escalar a los 20, con cielo despejado y viento soplando del Oeste. Una jornada verdaderamente disfrutable, incluso, para ir a trabajar. No obstante, quienes tengan la oportunidad, podrán disfrutar del aire libre sin problemas.
Para el martes se esperan casi las mismas condiciones meteorológicas, con la excepción que, durante la mañana, el viento provendrá desde el Noroeste. En el resto de los aspectos, se repetirá la fórmula del primer día de la semana.
En tanto, el miércoles el viento comenzará a soplar del Este, con cielo algo nublado y temperaturas similares a las ya mencionadas: el termómetro oscilará entre los 10 y 20 grados. ¡A disfrutar!
Las temperaturas que se vienen en Buenos Aires
- Lunes: mínima de 9° y máxima de 20°, empieza a sentirse el cambio.
- Martes: mínima de 9° y máxima de 20°, clima templado.
- Miércoles: mínima de 10° y máxima de 20°, pleno calorcito primaveral.
- Jueves: mínima de 11° y máxima de 19°, se mantiene el buen clima.
- Viernes: mínima de 12° y máxima de 22°, sube el termómetro aún más.
