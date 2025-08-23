Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 24 de agosto

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se preparan para una semana con un clima puramente primaveral. Al menos así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también anticipó cómo estará la jornada de este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): si bien la mínima será de unos fríos 5 grados, la máxima podría alcanzar los 18, asegurando una tarde agradable, aunque ventosa.