Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 28 de julio

Miércoles: El cielo se mantendrá mayormente nublado durante el día, virando a parcialmente nublado hacia la noche. El termómetro descenderá levemente para registrar una mínima de 8 grados y una máxima que alcanzará los 16.

Jueves: De acuerdo con el organismo nacional, será el último día con condiciones estables. Se espera cielo parcialmente nublado en la primera mitad de la jornada y mayormente nublado por la tarde y noche, con temperaturas entre los 7 y los 15 grados.

Viernes: El panorama cambiará con la llegada de las primeras lluvias. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado y el desarrollo de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, acompañadas de registros térmicos de entre 8 y 18 grados.

Sábado: La franja de inestabilidad continuará durante las primeras horas del día con probabilidad de chaparrones en la madrugada y la mañana, previendo un mejoramiento progresivo hacia la tarde y la noche, con el termómetro ubicado entre los 12 y los 19 grados.