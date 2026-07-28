Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 28 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con temperaturas templadas, mañanas con neblina y el retorno del clima inestable.
El panorama meteorológico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encamina hacia jornadas de transición, con abundante nubosidad, marcas térmicas estables y el inminente regreso de la inestabilidad de cara al fin de semana, pero con un martes con clima todavía agradable.
De esta manera, se prevé un comienzo de jornada marcado por bancos de niebla durante la madrugada y la mañana, dando paso a un cielo mayormente nublado. Las marcas térmicas oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 16 de máxima.
El clima, día por día: el pulso del tiempo en el AMBA
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Miércoles: El cielo se mantendrá mayormente nublado durante el día, virando a parcialmente nublado hacia la noche. El termómetro descenderá levemente para registrar una mínima de 8 grados y una máxima que alcanzará los 16.
Jueves: De acuerdo con el organismo nacional, será el último día con condiciones estables. Se espera cielo parcialmente nublado en la primera mitad de la jornada y mayormente nublado por la tarde y noche, con temperaturas entre los 7 y los 15 grados.
Viernes: El panorama cambiará con la llegada de las primeras lluvias. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado y el desarrollo de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, acompañadas de registros térmicos de entre 8 y 18 grados.
Sábado: La franja de inestabilidad continuará durante las primeras horas del día con probabilidad de chaparrones en la madrugada y la mañana, previendo un mejoramiento progresivo hacia la tarde y la noche, con el termómetro ubicado entre los 12 y los 19 grados.
Domingo: El fin de semana se despedirá con el retorno de las buenas condiciones climáticas. El cierre dominical se presentará con cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada y temperaturas estimadas en 10 grados de mínima y 19 de máxima.
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