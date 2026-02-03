Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 3 de febrero

El organismo nacional espera que el cierre de la semana sea con buen tiempo pero con un alivio al calor. El ingreso del frente frío haría bajar drásticamente las temperaturas, para dar lugar a una seguidilla de jornadas más templadas.

De esta manera, el SMN prevé un viernes con buen clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con 21 grados de mínima y 28 de máxima.