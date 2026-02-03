Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 3 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional espera que la semana continúe con mucho calor, mientras se mantienen las buenas condiciones del clima.
Arrancó la tercera ola de calor del año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera varias jornadas con temperaturas elevadas, por ahora se mantienen las buenas condiciones del clima.
El inicio de la semana estuvo signado por una alerta amarillo por temperaturas extremas, y el martes se prevé con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 23 y 34 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El miércoles, para el SMN, se anticipa con buen clima. El organismo nacional espera una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche, todavía con mucho calor, producto de las temperaturas de entre 24 y 32 grados.
El jueves también sería con precipitaciones en el AMBA. El SMN tiene probabilidades de chaparrones para toda la jornada, junto con una temperatura mínima de 25 grados y una máxima de 33.
El organismo nacional espera que el cierre de la semana sea con buen tiempo pero con un alivio al calor. El ingreso del frente frío haría bajar drásticamente las temperaturas, para dar lugar a una seguidilla de jornadas más templadas.
De esta manera, el SMN prevé un viernes con buen clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con 21 grados de mínima y 28 de máxima.
