Frío polar y probabilidades de lluvias: cómo seguirá el clima en el AMBA en el fin de semana
Aunque pareciera que el frío polar no da tregua, el Servicio Meteorológico Nacional tiene buenas noticias para porteños y bonaerenses.
Este viernes, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -y todo el país- vivió una jornada helada: con grados bajo cero y un viento que congelaba de cabeza a pies, porteños y bonaerenses fueron víctimas del frío polar en carne propia. Pero el Servicio Meteorológico Nacional tiene algunas buenas noticias sobre el clima.
Si bien continuará el frío invernal, este sábado el termómetro oscilará entre los 3°C y 11°C que, harán del inicio del fin de semana un día difícil, pero no tanto como lo ha sido este viernes. Habrá algunas neblinas por la mañana y, luego, el cielo estará parcialmente nublado.
Qué esperar para el domingo: ¿se vienen las lluvias?
Todo parece indicar que la jornada del domingo estará marcada por algunas precipitaciones. Así lo confirmó el SMN y también el sitio Meteored. Lo cierto es que las mismas serán frágiles y sólo estarán presentes durante la tarde, pudiendo abarcar entre las 14 y las 20 horas.
Ola de frío polar y "bosque de hielo": impactante video de un camino congelado en Buenos Aires
La histórica ola de frío polar que atraviesa la provincia de Buenos Aires ha dejado postales impactantes que parecen salidas de latitudes sureñas. En las últimas horas, se volvió masivamente viral un video registrado en un camino rural de la localidad de Tres Lomas, en las cercanías de Trenque Lauquen, que dejó en evidencia la brutal rigurosidad del clima.
El encargado de visibilizar y contextualizar el fenómeno fue el estudiante de meteorología y creador de contenido especializado, Juani Ayoroa, quien suele compartir reportes en sus redes sociales. "Todo congelado en Tres Lomas, cerca de Trenque Lauquen. Allí la mínima se acercó a los -8°C. Paisaje blanco", describió el joven referente del clima al publicar el impactante documento fílmico.
Frío extremo: un bosque de hielo a la vera de la ruta en Buenos Aires
En las imágenes, que fueron tomadas en movimiento desde el interior de un vehículo que circulaba por la zona rural, se puede apreciar un escenario sobrecogedor. Todo el lateral del camino vecinal, incluyendo los pastizales bajos, las malezas y las copas de los árboles, quedó completamente teñido de un blanco denso y brillante.
Este fenómeno, conocido como helada negra o cinzallada debido a la congelación directa de la humedad ambiental sobre la vegetación, transformó la llanura pampeana en una estampa típicamente alpina.
La marca térmica de 8 grados bajo cero reportada en la zona de Tres Lomas se posiciona como uno de los registros más bajos y extremos de todo el territorio bonaerense en lo que va del año. El Servicio Meteorológico Nacional ratificó que las condiciones de congelamiento persistirán durante las primeras horas del fin de semana, por lo que se solicita extrema precaución a los transportistas y vecinos que deban transitar por las rutas del oeste provincial ante la probable presencia de hielo sobre las calzadas.
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