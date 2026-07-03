Frío polar y probabilidades de lluvias: cómo seguirá el clima en el AMBA en el fin de semana

Frío extremo: un bosque de hielo a la vera de la ruta en Buenos Aires

En las imágenes, que fueron tomadas en movimiento desde el interior de un vehículo que circulaba por la zona rural, se puede apreciar un escenario sobrecogedor. Todo el lateral del camino vecinal, incluyendo los pastizales bajos, las malezas y las copas de los árboles, quedó completamente teñido de un blanco denso y brillante.

Este fenómeno, conocido como helada negra o cinzallada debido a la congelación directa de la humedad ambiental sobre la vegetación, transformó la llanura pampeana en una estampa típicamente alpina.

La marca térmica de 8 grados bajo cero reportada en la zona de Tres Lomas se posiciona como uno de los registros más bajos y extremos de todo el territorio bonaerense en lo que va del año. El Servicio Meteorológico Nacional ratificó que las condiciones de congelamiento persistirán durante las primeras horas del fin de semana, por lo que se solicita extrema precaución a los transportistas y vecinos que deban transitar por las rutas del oeste provincial ante la probable presencia de hielo sobre las calzadas.