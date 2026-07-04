Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de julio

En las últimas horas, se volvió masivamente viral un video registrado en un camino rural de la localidad de Tres Lomas, en las cercanías de Trenque Lauquen, que dejó en evidencia la brutal rigurosidad del clima.

El encargado de visibilizar y contextualizar el fenómeno fue el estudiante de meteorología y creador de contenido especializado, Juani Ayoroa, quien suele compartir reportes en sus redes sociales. "Todo congelado en Tres Lomas, cerca de Trenque Lauquen. Allí la mínima se acercó a los -8°C. Paisaje blanco", describió el joven referente del clima al publicar el impactante documento fílmico.

En las imágenes, que fueron tomadas en movimiento desde el interior de un vehículo que circulaba por la zona rural, se puede apreciar un escenario sobrecogedor. Todo el lateral del camino vecinal, incluyendo los pastizales bajos, las malezas y las copas de los árboles, quedó completamente teñido de un blanco denso y brillante.