Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de julio
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, llegan algunas lluvias para el cierre del fin de semana y el clima continuará muy frío. ¡A quedarse en casa!
Si este sábado lució apagado y sombrío, la mala noticia es que habrá que esperar al lunes para volver a ver el sol en Buenos Aires. Todo parece indicar que el clima continuará muy frío y que se asoman algunas lluvias para este domingo 5 de julio, de acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Según el organismo, se espera un clima con lluvia ligera durante el día y cielo mayormente nublado por la noche en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las temperaturas irán desde una mínima de 7°C hasta una máxima de 12°C, con un 50% de probabilidad de precipitaciones diurnas y vientos de 6 mph provenientes del sur.
Pronóstico extendido: cómo estará el clima en Buenos Aires los próximos días
Para arrancar la semana, el lunes mantendrá el buen tiempo con un cielo mayormente cubierto; se estima una mínima de 6°C y una máxima de 13°C. El martes se prevé un marcado descenso térmico, con un amanecer gélido de apenas 3°C y una tarde que trepará hasta los 16°C bajo un cielo parcialmente nublado.
En tanto, el miércoles continuará la nubosidad variable, aunque con un leve repunte en las marcas térmicas, las cuales oscilarán entre los 6°C y los 17°C.
Ola de frío polar y "bosque de hielo": impactante video de un camino congelado en Buenos Aires
La histórica ola de frío polar que atraviesa la provincia de Buenos Aires ha dejado postales impactantes que parecen salidas de latitudes sureñas.
En las últimas horas, se volvió masivamente viral un video registrado en un camino rural de la localidad de Tres Lomas, en las cercanías de Trenque Lauquen, que dejó en evidencia la brutal rigurosidad del clima.
El encargado de visibilizar y contextualizar el fenómeno fue el estudiante de meteorología y creador de contenido especializado, Juani Ayoroa, quien suele compartir reportes en sus redes sociales. "Todo congelado en Tres Lomas, cerca de Trenque Lauquen. Allí la mínima se acercó a los -8°C. Paisaje blanco", describió el joven referente del clima al publicar el impactante documento fílmico.
En las imágenes, que fueron tomadas en movimiento desde el interior de un vehículo que circulaba por la zona rural, se puede apreciar un escenario sobrecogedor. Todo el lateral del camino vecinal, incluyendo los pastizales bajos, las malezas y las copas de los árboles, quedó completamente teñido de un blanco denso y brillante.
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