Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 9 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables en el AMBA.
Luego de un fin de semana con buenas condiciones del clima, se esperan más jornadas en esta sintonía para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras se mantienen las temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este marco, el organismo prevé un lunes con cielo mayormente nublado en el día y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas estimadas en 17 grados de mínima y 24 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Parece ser la tendencia de la semana en la Ciudad y alrededores, al menos en los primeros días, ya que el martes tendría cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche. El termómetro rondará entre 17 y 25 grados.
De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, no se esperan precipitaciones para esta semana. El miércoles se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 18 grados y una máxima de 27.
El jueves, siempre según el organismo, tendría cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 20 y 27 grados; mientras que el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado, 20 grados de mínima y 28 de máxima.
