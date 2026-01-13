Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 13 de enero

Cómo serán las temperaturas en el AMBA

El miércoles podría ser la última jornada antes del regreso de las precipitaciones al AMBA. Todavía caluroso, el SMN prevé cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; con 21 grados de mínima y 33 de máxima.

De esta manera, para el jueves se esperan chaparrones en la madrugada y mañana, con tormentas aisladas en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 22 y 30 grados.

El buen tiempo regresaría para el cierre de la semana. El viernes en Buenos Aires tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pero pasando a ligeramente nublado desde la tarde; con un descenso térmico: mínima de 15 grados y máxima de 28.