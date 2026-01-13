Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 13 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene su alerta por la ola de calor en el AMBA, mientras siguen las buenas condiciones del clima.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue con buenas condiciones del clima y mucho calor, por la que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía un alerta amarilla por temperaturas extremas.
La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Al mismo tiempo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había anticipado una serie de recomendaciones tras informar que hasta el jueves inclusive se esperan temperaturas mínimas de entre 22 y 24 grados y máximas de entre 32 y 35 grados.
De esta manera, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del SMN, el martes se presenta con cielo algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde y noche;, con una mínima de 23 grados y una máxima que trepará a los 32.
Cómo serán las temperaturas en el AMBA
El miércoles podría ser la última jornada antes del regreso de las precipitaciones al AMBA. Todavía caluroso, el SMN prevé cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; con 21 grados de mínima y 33 de máxima.
De esta manera, para el jueves se esperan chaparrones en la madrugada y mañana, con tormentas aisladas en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 22 y 30 grados.
El buen tiempo regresaría para el cierre de la semana. El viernes en Buenos Aires tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pero pasando a ligeramente nublado desde la tarde; con un descenso térmico: mínima de 15 grados y máxima de 28.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario