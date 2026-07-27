Última semana de julio con humedad, baja de temperatura y chances de tormentas en Buenos Aires

El martes aparecerá como el día más estable de la semana. Las condiciones meteorológicas anticipan una mínima de 12°C y una máxima de 17°C, con nubosidad variable pero sin probabilidades significativas de lluvia durante toda la jornada. Además, los vientos soplarán inicialmente desde el norte y luego cambiarán hacia el este durante la tarde.

A partir del miércoles comenzará a percibirse un descenso gradual de la temperatura. Para ese día se espera una mínima de 9°C y una máxima cercana a los 16°C. Durante gran parte del día las probabilidades de precipitaciones serán bajas, aunque el tiempo continuará mostrando signos de inestabilidad propios del aumento de la humedad presente en la región. Los vientos rotarán del este hacia el sur conforme transcurran las horas.

El jueves será la jornada más fría de la semana. Según las previsiones, la temperatura mínima descenderá hasta los 7°C, mientras que la máxima volverá a ubicarse alrededor de los 16°C. Aunque durante el día no se prevén lluvias importantes, el panorama cambiaría nuevamente hacia la noche, cuando el pronóstico vuelve a contemplar la posibilidad de tormentas sobre la Ciudad y sus alrededores. También se espera un incremento de algunos indicadores atmosféricos vinculados con la inestabilidad, situación que podría favorecer el desarrollo de precipitaciones durante las últimas horas de la jornada.

El viernes 31 de julio mantendrá una tendencia similar. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C y los 18°C, con una mañana y una tarde sin lluvias previstas, pero con nuevas probabilidades de tormentas durante la noche, completando una secuencia de varios días consecutivos con condiciones favorables para precipitaciones nocturnas.