Última semana de julio con humedad, baja de temperatura y chances de tormentas en Buenos Aires
Aunque las temperaturas seguirán por encima de los valores habituales para esta época del año, las mínimas bajarán gradualmente hasta los 7°C hacia el jueves.
La última semana de julio estará marcada por condiciones meteorológicas cambiantes en el AMBA. Si bien las temperaturas continuarán ubicándose por encima de los registros habituales para esta época del año, la humedad será uno de los principales protagonistas y favorecerá un escenario de inestabilidad que podría derivar en lluvias y tormentas, especialmente durante las noches.
De acuerdo con el pronóstico extendido, el ambiente permanecerá húmedo durante buena parte de la semana y se alternarán jornadas con abundante nubosidad, algunos períodos de estabilidad y otros con mayores probabilidades de precipitaciones. Más allá de las variaciones diarias, los especialistas coinciden en que el rasgo dominante será el elevado contenido de humedad presente en la atmósfera.
En ese sentido, el sitio especializado Meteored advirtió que “la semana presentaría un comportamiento más húmedo que el promedio climático en la mayor parte del país”, una condición que también alcanzará al Área Metropolitana de Buenos Aires y que explica la persistencia de nubosidad y la repetición de episodios de inestabilidad.
El informe también señala que las anomalías térmicas seguirán siendo positivas en buena parte del centro y norte argentino. En varias provincias las temperaturas se ubicarán entre 2°C y 4°C por encima de los valores normales para fines de julio, una situación que también tendrá impacto sobre Buenos Aires, donde las máximas seguirán siendo relativamente elevadas para la época, pese al descenso progresivo de las mínimas.
Para tener en cuenta: así estará el clima en la última semana de julio
El lunes comenzó con cielo mayormente cubierto y temperaturas previstas entre los 12°C de mínima y los 19°C de máxima. Durante las primeras horas del día no se esperaban lluvias, aunque con el correr de la tarde aumentaban las posibilidades de precipitaciones, escenario que también se mantendría durante la noche. En cuanto al viento, la circulación comenzará desde el sector sur para luego rotar hacia el norte a medida que avance la jornada.
El martes aparecerá como el día más estable de la semana. Las condiciones meteorológicas anticipan una mínima de 12°C y una máxima de 17°C, con nubosidad variable pero sin probabilidades significativas de lluvia durante toda la jornada. Además, los vientos soplarán inicialmente desde el norte y luego cambiarán hacia el este durante la tarde.
A partir del miércoles comenzará a percibirse un descenso gradual de la temperatura. Para ese día se espera una mínima de 9°C y una máxima cercana a los 16°C. Durante gran parte del día las probabilidades de precipitaciones serán bajas, aunque el tiempo continuará mostrando signos de inestabilidad propios del aumento de la humedad presente en la región. Los vientos rotarán del este hacia el sur conforme transcurran las horas.
El jueves será la jornada más fría de la semana. Según las previsiones, la temperatura mínima descenderá hasta los 7°C, mientras que la máxima volverá a ubicarse alrededor de los 16°C. Aunque durante el día no se prevén lluvias importantes, el panorama cambiaría nuevamente hacia la noche, cuando el pronóstico vuelve a contemplar la posibilidad de tormentas sobre la Ciudad y sus alrededores. También se espera un incremento de algunos indicadores atmosféricos vinculados con la inestabilidad, situación que podría favorecer el desarrollo de precipitaciones durante las últimas horas de la jornada.
El viernes 31 de julio mantendrá una tendencia similar. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C y los 18°C, con una mañana y una tarde sin lluvias previstas, pero con nuevas probabilidades de tormentas durante la noche, completando una secuencia de varios días consecutivos con condiciones favorables para precipitaciones nocturnas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario