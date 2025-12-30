Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy martes 30 de diciembre
Sofocante: así pronostica esta jornada el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también advierte por cuidados para la salud ante tanto calor.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es un verdadero infierno y lo peor está por venir: para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura máxima rondando los 37°, lo que advierte también una sensación térmica rozando los 40°.
El cielo estará algo nublado durante la mañana y se tornará parcialmente nublado hacia la tarde/noche. En tanto, el viento provendrá desde el Noroeste.
Cabe señalar que las peores temperaturas se vivirán durante la tarde, por lo que se recomienda transitar por la vía pública, en lo posible, a partir de las 18.
Pronóstico para el último día del año
Se viene un clima bravo para el último día del año: este miércoles 31, la temperatura mínima rondará los 27° y la máxima se ubicará en 38°. De manera que la celebración de fin de año deberá ser con pileta, aire acondicionado o un ventilador gigante, en el mejor de los casos.
Sin embargo, el dato más preocupante de la última jornada del 2025 es la sensación térmica que, como se sabe, siempre se ubica por encima de la temperatura oficial. De hecho, para este miércoles se estima que alcance picos de entre 38° y 40° debido a la alta humedad y la persistencia de una masa de aire cálido.
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
