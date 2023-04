Colectiveros del oeste del Conurbano amenazan con paro por tiempo indeterminado

La amenaza de los colectiveros del oeste del Conurbano

Luis Gómez, chofer de la línea 620, una de las empresas del grupo Nueva Ideal, afirmó en diálogo con radio Futurock: "No vamos a circular hasta que no liberen a los compañeros. No va a haber colectivos en La Matanza" y aclaró que: "El paro es por tiempo indeterminado hasta que suelten a los compañeros",

Asimismo, lanzó fuertes declaraciones contra el ministro de seguridad bonaerense: "Berni está haciendo todo un circo de esto. Se van a empezar a sumar las siguientes líneas en La Matanza", y pidió que "la fuerza se la dedique a encontrar a los culpables de los asesinatos".

En la misma línea reveló que10 días antes del asesinato "vino el secretario de Berni por otro hecho de inseguridad a otro compañero de trabajo" y sentenció: "Que pongan las cabinas. Son supuestamente de protección para mantenernos alejados de cualquier tipo de agresión".

Las detenciones de Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, quienes serían trabajadores acusados de haber participado en la agresión, fueron ordenadas por la Justicia porteña bajo los cargos de atentado contra la autoridad agravado, que prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión.

La decisión fue tomada por la jueza Luisa María Escrich, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA Nº 20. Se trata de la magistrada que interviene en la causa caratulada como "NN s/ atentado contra la autoridad agravado por poner las manos en la autoridad" (figura tipificada en el artículo 238 inciso 4 del Código Penal), en la que también actúa el fiscal Carlos Fel Rolero Santurian, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31 de CABA.

Tras la detención, Galiano y Zerda fueron trasladados a la sede de la Fiscalía, ubicada en avenida Paseo Colón 1333 piso 7 del distrito porteño.

La causa por la cual fueron apresados se inició a partir de una denuncia de la Policía de la Ciudad, que el lunes pasado intervino en la manifestación de los colectiveros con su cuerpo de infantería, para llevarse a Berni del cruce de las avenidas General Paz y José Manuel de Rozas, el lugar en el cual los choferes se habían concentrado el lunes para repudiar el asesinato de Barrientos.

El ministro bonaerense había sido agredido con golpes de puño en la cabeza y piedrazos durante largos minutos sin que ninguna fuerza pública interrumpiera la agresión: los golpes le produjeron una fractura en el malar.

Las agresiones ocurrieron el lunes en horas del mediodía en el cruce de Juan Manuel de Rosas y General Paz, escenario de la protesta de los compañeros del colectivero asesinado de la línea 620 y un ámbito cuya jurisdicción le corresponde a la propia Policía porteña.

Ante estas detenciones, la agrupación "Choferes Unidos", enfrentada a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que encabeza Roberto Fernández, se declaró en estado de "extrema alerta y movilización", y le reclamó al gremio que "actúe en consecuencia y tome medidas para acabar con este vergonzoso proceder" de la Justicia.