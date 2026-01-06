Cómo aprovechar un descuento del 20% en el pago del ABL de 2026

"Si pagaste a término todas las cuotas mensuales del 2025, obtenés un 10% de bonificación por buen cumplimiento. Se aplicará sobre cada una de las cuotas mensuales del 2026, siempre que pagues a término cada una de ellas", consta, además, en el sitio oficial de la AGIP, donde también aclaran que se trata de un "regalito" para "personas humanas que tengan sus partidas correctamente titularizadas".

AGIP también reiteró que en 2026 regirá el reintegro mensual del 20% para quienes abonen a través de la aplicación del Banco Ciudad, Buepp, aunque tiene un tope de $ 10.000 mensuales.

Por el contrario, si la persona se retrasa en el pago mensual de su boleta de ABL la siguiente le llegará con un 5% de recargo, "más los intereses resarcitorios correspondientes hasta la fecha de pago".