Cómo aprovechar un descuento del 20% en el pago del ABL de 2026
La agencia de recaudación de la Ciudad de Buenos Aires anunció descuentos del 10% por modalidad de pago, según los canales y fechas.
A esta altura de enero la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ya repartió los sobres con las facturas del ABL por toda la Ciudad de Buenos Aires, y queda en cada propietario hacerse cargo de cómo y cuándo abonará la tasa municipal por alumbrado, barrido y limpieza.
Para quienes cuenten con los fondos necesarios, la AGIP aplicará un descuento del 10% sobre el monto total de las facturas mensuales que podrá pagarse de manera anual antes del 30 de enero.
"El Pago Anticipado consiste en el pago de la Cuota Anual, que implica la cancelación total del impuesto correspondiente al 2026. Si optás por el pago anual tenés un 10% de descuento. La Cuota Anual tiene una sola fecha de pago: pasado su vencimiento sólo se puede abonar en cuotas mensuales", advirtieron desde el gobierno de la Ciudad.
También se puede acceder a una bonificación del 8.33% anual en la última cuota del año, la 12, siempre que las facturas estén a nombre de personas humanas, y si se adhieren al Débito Automático antes del 30/06/2026.
La bonificación no corre para inmuebles a nombre de sociedades, pero sí para las personas humanas que hayan recibido la bonificación por buen cumplimiento de pago y partidas correctamente titularizadas.
"Si pagaste a término todas las cuotas mensuales del 2025, obtenés un 10% de bonificación por buen cumplimiento. Se aplicará sobre cada una de las cuotas mensuales del 2026, siempre que pagues a término cada una de ellas", consta, además, en el sitio oficial de la AGIP, donde también aclaran que se trata de un "regalito" para "personas humanas que tengan sus partidas correctamente titularizadas".
AGIP también reiteró que en 2026 regirá el reintegro mensual del 20% para quienes abonen a través de la aplicación del Banco Ciudad, Buepp, aunque tiene un tope de $ 10.000 mensuales.
Por el contrario, si la persona se retrasa en el pago mensual de su boleta de ABL la siguiente le llegará con un 5% de recargo, "más los intereses resarcitorios correspondientes hasta la fecha de pago".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario