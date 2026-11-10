Cómo es FAdeA, el predio donde el papa León XIV celebra una multitudinaria misa en Córdoba

Cuánta gente fue a ver al papa León XIV al predio de FAdeA en Córdoba

Cómo es FAdeA

FAdeA tiene su origen en la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, fundada el 10 de octubre de 1927 por el ingeniero Francisco de Arteaga. Fue la primera de su tipo en todo el continente latinoamericano. Con el paso de las décadas, de sus talleres salieron aeronaves que marcarían la historia de la industria aeronáutica regional: el Pulqui I, primer avión militar a reacción diseñado y fabricado en Sudamérica; el Pulqui II; el Pucará y el Pampa. Su peso industrial fue tal que, según la gacetilla oficial del Vaticano para el viaje apostólico, impulsó una red de fábricas y talleres que sentó las bases para la llegada de las primeras terminales automotrices a Córdoba.