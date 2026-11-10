Cómo es FAdeA, el predio donde el papa León XIV celebra una multitudinaria misa en Córdoba
El lugar recibe a los fieles este martes, en lo que las autoridades proyectan como uno de los eventos de mayor convocatoria de la historia de Córdoba
Este martes, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se convirtió en el punto central de la visita del papa León XIV a Córdoba. El complejo industrial, ubicado en el sudoeste de la capital provincial, recibe la misa que encabeza el Sumo Pontífice, en un evento que movilizará a cientos de miles de fieles y requerirá un importante despliegue logístico y de seguridad.
Para organizar la participación, los peregrinos están distribuidos en parcelas delimitadas y con espacios para sentarse.Las autoridades provinciales proyectan que entre 700.000 y 800.000 personas asistieron a la misa, lo que convierte al acto en uno de los eventos de mayor convocatoria de la historia reciente de la provincia.
Cómo es FAdeA
FAdeA tiene su origen en la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, fundada el 10 de octubre de 1927 por el ingeniero Francisco de Arteaga. Fue la primera de su tipo en todo el continente latinoamericano. Con el paso de las décadas, de sus talleres salieron aeronaves que marcarían la historia de la industria aeronáutica regional: el Pulqui I, primer avión militar a reacción diseñado y fabricado en Sudamérica; el Pulqui II; el Pucará y el Pampa. Su peso industrial fue tal que, según la gacetilla oficial del Vaticano para el viaje apostólico, impulsó una red de fábricas y talleres que sentó las bases para la llegada de las primeras terminales automotrices a Córdoba.
La planta se encuentra en la avenida Fuerza Aérea Argentina 5505, dentro de un complejo que comparte espacio con la Escuela de Aviación Militar, formadora de los oficiales de la Fuerza Aérea Argentina desde que fue trasladada allí en febrero de 1937. Entre 1995 y 2009, FAdeA fue concesionada a Lockheed Martin; ese último año, el Estado Nacional recuperó la empresa y adoptó su denominación actual.
Actualmente, el establecimiento atraviesa un escenario productivo complejo, con dificultades operativas asociadas a restricciones presupuestarias y demoras en la transferencia de fondos nacionales. La situación repercute en los trabajos de mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas Armadas y en compromisos industriales con el exterior, entre ellos la provisión de componentes para el avión de transporte militar Embraer KC-390.
Entre los principales reclamos gremiales figuran la firma de contratos de mantenimiento con las Fuerzas Armadas, la reactivación de unidades de negocio y la concreción de proyectos comerciales para el avión Pampa III. El sindicato también denunció una deuda con proveedores cercana a los 21 millones de dólares, que, según sostuvo, mantiene frenada parte de la producción.
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