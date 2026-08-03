Como prueba de ello, la hermana de la víctima reveló que Álvarez Guardia había presentado al menos dos denuncias por violencia de género contra Cantero, una formalizada en 2024 y otra en 2025.

Quién es Victoria Luz Cantero, la joven de 25 años acusada de matar a su pareja en Chaco

Incluso, recordaron un episodio en el que la sospechosa habría ingresado sin autorización y en plena madrugada a la casa de la madre del joven mientras él dormía, ocasión en la que se le secuestró una llave de su mochila que acreditaba su acceso ilegal.

Las publicaciones en Facebook y TikTok de Victoria Luz Cantero

Los rastros digitales de la acusada expusieron mensajes intimidantes y de apología a la agresión física tanto en Facebook como en la plataforma de videos:

Referencias a armas de fuego: En una de sus publicaciones de Facebook compartió la frase: "No entiendo las que llevan un Labubu en el bolso, yo llevaría una Glock".

Mensajes de dominación y violencia: En otra interacción reflejó: "Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida".

Amenazas directas con armas blancas: En TikTok se viralizó uno de los contenidos más graves, donde señalaba: "Yo nunca le voy a prohibir nada a mi hombre porque él es libre de escoger donde quiere que le encaje el cuchillo".

Justificación ideológica: En un posteo aún más violento dentro de la misma red social, adhirió a la premisa de que "no existe una guerra de géneros. Los hombres han sido abusivos durante generaciones y las mujeres por fin se están negando a tolerarlo. Eso es todo".