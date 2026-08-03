Quién es Victoria Luz Cantero, la joven de 25 años acusada de matar a su pareja en Chaco
La joven se encuentra detenida e imputada como la principal sospechosa del homicidio de su novio Matías Julián Álvarez Guardia.
Victoria Luz Cantero, de 25 años, es la principal sospechosa de haber asesinado de una puñalada en el pecho a su pareja, Matías Julián Álvarez Guardia (29), durante una presunta discusión ocurrida en la madrugada del domingo en la ciudad de Resistencia, Chaco.
En sus redes sociales, Victoria mostraba una vida atravesada por el trabajo, los viajes y el tiempo con su familia. En su perfil de Facebook, publicaba con frecuencia fotos de los diseños de uñas que hacía para sus clientas y promocionaba los servicios que ofrecía en su emprendimiento como manicura.
De acuerdo con el testimonio brindado por Noelia Guardia, hermana de la víctima, ambos mantenían un vínculo desde hacía aproximadamente dos años. Aunque no convivían, seguían en contacto y la relación estaba atravesada por constantes situaciones de conflicto e interrupciones frustradas.
La joven calificó a Victoria públicamente como alguien “muy mala”, “muy tóxica” y la acusó de haber actuado “sin compasión”.
Ante este escenario, la familia del joven fallecido confirmó que él había intentado poner fin al vínculo en reiteradas oportunidades. Sin embargo, afirmaron que Cantero “lo volvía a buscar” e irrumpía de manera imprevista en los lugares que él frecuentaba.
Como prueba de ello, la hermana de la víctima reveló que Álvarez Guardia había presentado al menos dos denuncias por violencia de género contra Cantero, una formalizada en 2024 y otra en 2025.
Incluso, recordaron un episodio en el que la sospechosa habría ingresado sin autorización y en plena madrugada a la casa de la madre del joven mientras él dormía, ocasión en la que se le secuestró una llave de su mochila que acreditaba su acceso ilegal.
Las publicaciones en Facebook y TikTok de Victoria Luz Cantero
Los rastros digitales de la acusada expusieron mensajes intimidantes y de apología a la agresión física tanto en Facebook como en la plataforma de videos:
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Referencias a armas de fuego: En una de sus publicaciones de Facebook compartió la frase: "No entiendo las que llevan un Labubu en el bolso, yo llevaría una Glock".
Mensajes de dominación y violencia: En otra interacción reflejó: "Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida".
Amenazas directas con armas blancas: En TikTok se viralizó uno de los contenidos más graves, donde señalaba: "Yo nunca le voy a prohibir nada a mi hombre porque él es libre de escoger donde quiere que le encaje el cuchillo".
Justificación ideológica: En un posteo aún más violento dentro de la misma red social, adhirió a la premisa de que "no existe una guerra de géneros. Los hombres han sido abusivos durante generaciones y las mujeres por fin se están negando a tolerarlo. Eso es todo".
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