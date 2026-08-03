Redes sociales: con emotivos mensajes despiden a Matías Julián Álvarez Guardia, novio de Victoria Luz Cantero
Familiares y amigos despidieron con dolor en sus redes sociales a Matías Julián Álvarez Guardia, quien fue víctima de asesinato a manos de Victoria Luz Cantero.
La repentina muerte de Matías Julián Álvarez Guardia generó una inmensa tristeza en toda la provincia de Chaco. El joven gastronómico falleció trágicamente tras sufrir una herida letal, un brutal hecho por el cual permanece detenida Victoria Luz Cantero. A través de las redes sociales, sus seres queridos compartieron desgarradores homenajes.
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Los emotivos mensajes tras el asesinato ocurrido en Resistencia
El dramático suceso tuvo lugar el pasado domingo en la ciudad capital de la provincia, cuando Matías ingresó de urgencia al Hospital Julio C. Perrando. Presentaba una grave herida de arma blanca en el tórax y, a pesar de los enormes esfuerzos de los profesionales médicos durante la intervención quirúrgica, no logró sobrevivir al brutal ataque.
A medida que la dolorosa noticia comenzó a circular por Resistencia y el resto del territorio de Chaco, las plataformas digitales como Instagram y Facebook se llenaron de publicaciones recordando su inmensa calidad humana y el vacío irremplazable que deja su temprana partida.
"Que en paz descanses, patroncito. Gracias por tu linda amistad, por tantas risas y miles de momentos compartidos. Te llevaré siempre en el corazón, amigo. Un abrazo enorme al cielo", escribió su amigo Gastón González en una de las tantas sentidas dedicatorias.
Por su parte, Victoria Denogens también se sumó a las profundas muestras de afecto y manifestó su enorme tristeza ante la pérdida: "Hoy el cielo recibe a la mejor persona que cualquiera pudo conocer. Descansá en paz, amigo, siempre te voy a extrañar".
El dolor también se hizo eco entre sus colegas del rubro. Diego Escanciano recordó a Matías en una fecha muy especial y repudió enérgicamente el desenlace fatal: "En el Día del Gastronómico, una persona decidió terminar con la vida de un emprendedor del rubro. Muy triste todo. Juli era una persona amiguera y muy respetuosa; desde chiquito siempre fue así y así es como lo recordaremos".
Mientras las redes continúan recibiendo fotografías y memorables anécdotas en su honor, la principal sospechosa del crimen permanece bajo estricta custodia policial. La acusada fue formalmente aprehendida y quedó a disposición de las autoridades judiciales, quienes avanzan con la investigación para lograr el total esclarecimiento del caso.
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