Redes sociales: con emotivos mensajes despiden a Matías Julián Álvarez Guardia, novio de Victoria Luz Cantero

Por su parte, Victoria Denogens también se sumó a las profundas muestras de afecto y manifestó su enorme tristeza ante la pérdida: "Hoy el cielo recibe a la mejor persona que cualquiera pudo conocer. Descansá en paz, amigo, siempre te voy a extrañar".

El dolor también se hizo eco entre sus colegas del rubro. Diego Escanciano recordó a Matías en una fecha muy especial y repudió enérgicamente el desenlace fatal: "En el Día del Gastronómico, una persona decidió terminar con la vida de un emprendedor del rubro. Muy triste todo. Juli era una persona amiguera y muy respetuosa; desde chiquito siempre fue así y así es como lo recordaremos".

Mientras las redes continúan recibiendo fotografías y memorables anécdotas en su honor, la principal sospechosa del crimen permanece bajo estricta custodia policial. La acusada fue formalmente aprehendida y quedó a disposición de las autoridades judiciales, quienes avanzan con la investigación para lograr el total esclarecimiento del caso.