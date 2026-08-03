Horas después del crimen, amigos y allegados de Matías Álvarez Guardia advirtieron que su cuenta activa de Instagram no contenía publicaciones, algo que llamó poderosamente la atención. En éste sentido, apuntaron contra la principal acusada ya que de acuerdo a las últimas fotos publicadas por el joven empresario, su novia y única acusada se encontraría junto a él en la noche previa al crimen.

Quién era Matías Julián Álvarez Guardia, el joven asesiando en Chaco

Los antecedentes de Matías Julián Álvarez Guardia y Victoria Luz Cantero

El círculo más cercano del joven asesinado decidió hablar ante los medios locales y reveló que los involucrados mantenían una convivencia profundamente inestable y dañina. Conforme a las declaraciones recabadas, no se trató de un hecho aislado, sino que existían antecedentes de extrema tensión.

Familiares directos garantizaron que la víctima padecía constantes agresiones físicas y verbales ejercidas de manera deliberada por su novia.

Como fiel reflejo de este verdadero calvario, recordaron que en el pasado la mujer atacó su vehículo y llegó a destrozarle por completo el parabrisas. Asimismo, subrayaron que solía arañarlo y golpearlo sin pudor, incluso frente a la mirada atónita de sus propios amigos.

De hecho, sus padres le habían suplicado que se distanciara definitivamente ya que consideraban a la imputada como una persona inmensamente "peligrosa". Actualmente, la acusada aguarda el avance de su situación procesal, la cual se encuentra a cargo de la fiscal Ana González de Pacce.