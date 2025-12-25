Cómo funcionan los colectivos este jueves por Navidad

Además, durante el feriado navideño, se espera una disminución considerable en la cantidad de unidades disponibles, lo que podría generar mayor tiempo de espera en las paradas. Este esquema reducido responde a la menor cantidad de pasajeros que suelen movilizarse en estas fechas, pero también al derecho de descanso de los trabajadores del transporte público.

Horarios de los trenes durante la Navidad y Año Nuevo

Los trenes del AMBA tienen horarios reducidos durante las fiestas. El 24 y 31 de diciembre funcionaron como sábados (último tren a las 23:50), mientras que el 25 de diciembre y el 1° de enero, como domingos y feriados (hasta las 21:00). Se recomienda consultar los horarios antes de viajar.