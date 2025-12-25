Cómo funcionan los colectivos este jueves por Navidad
Las diferentes líneas de colectivos prestarán funciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este jueves 25 de diciembre, con diagramas especiales, en el marcho de la Navidad.
En este marco, el miércoles 24 de diciembre, los colectivos en el AMBA funcionaron con horarios regulares. Esto significa que las líneas comenzaron sus recorridos desde las 5.30 de la mañana y operarán hasta horarios que oscilaron entre las 21.40 y las 23.30, de acuerdo a cada empresa.
Sin embargo, se anticipaba que muchas unidades podrían reducir su frecuencia durante la tarde, a medida que se acerque la Nochebuena, por la menor demanda y a las celebraciones.
Qué pasa el jueves 25 de diciembre con los colectivos
El jueves 25 de diciembre, feriado nacional por la celebración de Navidad, los colectivos operarán con la frecuencia habitual de domingos y feriados. En general, los servicios comenzarán a circular alrededor de las 8 de la mañana y finalizarán cerca de las 22.30. Esto representa una reducción significativa en los horarios habituales, por lo que se recomienda tomar precauciones adicionales si se planea viajar ese día.
Además, durante el feriado navideño, se espera una disminución considerable en la cantidad de unidades disponibles, lo que podría generar mayor tiempo de espera en las paradas. Este esquema reducido responde a la menor cantidad de pasajeros que suelen movilizarse en estas fechas, pero también al derecho de descanso de los trabajadores del transporte público.
Horarios de los trenes durante la Navidad y Año Nuevo
Los trenes del AMBA tienen horarios reducidos durante las fiestas. El 24 y 31 de diciembre funcionaron como sábados (último tren a las 23:50), mientras que el 25 de diciembre y el 1° de enero, como domingos y feriados (hasta las 21:00). Se recomienda consultar los horarios antes de viajar.
