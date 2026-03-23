¿Quiénes tienen feriado? Cómo funcionan supermercados, shoppings, escuelas y comercios este lunes 23 de marzo

Cómo funcionan los supermercados, shoppings, escuelas y comercios

Al quedar la decisión en manos de los privados, el esquema de la ciudad y el país funciona de una manera particular, a medio camino entre un día hábil y un domingo:

Supermercados y grandes cadenas: Funcionan con total normalidad, respetando sus horarios habituales de apertura y cierre.

Shoppings y centros comerciales: Abiertos al público en su horario normal. Para estos rubros, los fines de semana largos con fines turísticos suelen ser días de alta actividad.

Cines y entretenimiento: Operan con normalidad e incluso suelen sumar funciones y actividades debido a la mayor afluencia de público.

Comercios de cercanía y locales a la calle: La apertura depende directamente de los dueños. En las grandes avenidas comerciales la mayoría decide levantar la persiana, mientras que en zonas más residenciales algunos optan por tomarse el fin de semana largo.

Escuelas y universidades: Al ser una disposición gubernamental puente, no hay dictado de clases en las instituciones públicas. Las escuelas de gestión privada suelen adherirse en su gran mayoría a la medida, por lo que las aulas permanecen vacías.

¿Cómo se paga si me toca trabajar hoy o mañana?

Si tu empleador decidió que la actividad continúa de manera habitual, tené en cuenta cómo impacta esto en tu recibo de sueldo:

Hoy, lunes 23 (Día no laborable): Si te toca trabajar, la jornada se cobra como un día normal . La Ley de Contrato de Trabajo establece que los días no laborables no conllevan pago doble ni horas extras por el simple hecho de asistir.

Mañana, martes 24 (Feriado Nacional): Al ser un feriado inamovible, el descanso es obligatorio. Quienes por la naturaleza de su tarea deban prestar servicios indefectiblemente mañana, tienen el derecho a cobrar el doble (un 100% de recargo) sobre el valor de su jornada habitual.

Calendario de feriados 2026: el cronograma de descansos desde marzo

image Feriado 24 de marzo vs. día no laborable 23 de marzo

Para los trabajadores y el sector turístico, el calendario de feriados de este año presenta diversas oportunidades de descanso. A partir de la fecha, se activan fechas clave que combinan conmemoraciones históricas y fines de semana largos estratégicos.

El esquema oficial para lo que resta del año 2026, iniciando este 23 de marzo, se organiza de la siguiente manera:

Próximos feriados y días no laborables

23 de marzo: Feriado con fines turísticos (Puente).

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Inamovible).

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Inamovible) y Jueves Santo (Día no laborable).

3 de abril: Viernes Santo (Inamovible).

1 de mayo: Día del Trabajador (Inamovible).

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (Inamovible).

15 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (Trasladado del 17/6).

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano (Inamovible).

9 de julio: Día de la Independencia (Inamovible).

10 de julio: Feriado con fines turísticos (Puente).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (Trasladable).

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Trasladable).

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (Trasladado del 20/11).

7 de diciembre: Feriado con fines turísticos (Puente).

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (Inamovible).

25 de diciembre: Navidad (Inamovible).

Traslados y normativa vigente

De acuerdo con la Ley 27.399, los feriados nacionales que coinciden con martes y miércoles se trasladan al lunes anterior. Aquellos que caen jueves y viernes se trasladan al lunes siguiente. Esta normativa busca fomentar el turismo interno mediante la creación de fines de semana largos.

Además, el calendario de feriados contempla días no laborables específicos para las comunidades judía (Pesaj, Rosh Hashaná, Iom Kipur) e islámica (Ramadán, Fiesta del Sacrificio, Año Nuevo Islámico), así como el 24 de abril por el Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos.