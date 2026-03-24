Escapadas cortas y con gasto menor al de 2025: así fue el turismo por el feriado del Día de la Memoria

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Entre los destinos más elegidos se destacaron la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia, junto con localidades de la provincia de Buenos Aires como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil. También tuvieron buen nivel de actividad destinos de la Patagonia y del norte argentino, con una demanda distribuida y sin grandes concentraciones.

En lo que va del año hubo dos fines de semanas largo en los que viajaron 4.022.000 turistas y gastaron 1.238.877 millones de pesos.