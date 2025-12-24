Cómo funcionarán los servicios públicos el 24 y 25 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires
El Gobierno porteño informó cómo operarán los servicios durante los feriados. Habrá guardias activas en áreas esenciales.
La llegada de las celebraciones de Nochebuena y Navidad marca cambios en la rutina de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño difundió el cronograma especial para los servicios públicos, mientras que el sistema bancario y la administración nacional también modificaron su funcionamiento habitual.
Por otra parte, la atención presencial en bancos y organismos estatales se verá interrumpida, en tanto los vecinos deberán tener en cuenta los horarios y modalidades de funcionamiento de hospitales, transporte, recolección de residuos y otros servicios esenciales.
La planificación apunta a garantizar la atención ante emergencias y ordenar el funcionamiento de la Ciudad durante las celebraciones, con información detallada para que vecinos y vecinas puedan organizarse con anticipación.
Salud, emergencias y seguridad: guardias activas durante los feriados
En el área sanitaria, las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas las 24 horas tanto el 24 como el 25 de diciembre. En cambio, los consultorios externos, vacunatorios, CeSACs y CEMAR permanecerán cerrados durante ambas jornadas.
El servicio de subtes y Premetro funcionará el 24 de diciembre de 6 a 22, y el 25 de diciembre de 8 a 22, con horarios específicos según cada línea.
El sistema Ecobici también operará con modalidades distintas:
- El 24 de diciembre estarán habilitados los pases básico, intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (viaje único y diario).
- El 25 de diciembre funcionará con pases intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario).
Los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el esquema de fin de semana: de 11 a 15 en sentido Provincia y de 17 a 21 en sentido Centro.
Durante Nochebuena, los colectivos tendrán horarios diferenciados según cada empresa, con una reducción progresiva de las frecuencias hacia la noche. En Navidad, se ajustará al cronograma de domingos y feriados, con menor cantidad de unidades en circulación.
Los trenes que circulan en el AMBA funcionarán el martes 24 con el horario correspondiente a los días sábados. El jueves 25 de diciembre, el esquema será el de domingos y feriados, con frecuencias reducidas en la mayoría de las líneas.
Los cementerios tendrán horarios especiales. El 24 de diciembre, las inhumaciones en Chacarita, Flores y Recoleta, así como el ingreso de fallecidos al Crematorio de la Ciudad, se realizarán de 9 a 12, con último trámite a las 11 y última inhumación a las 11.30. El 25, las inhumaciones se realizarán de 9 a 12, únicamente a depósito en el Cementerio de Chacarita.
En el plano cultural y recreativo, todos los museos, bibliotecas públicas y espacios culturales dependientes del GCBA permanecerán cerrados ambos días. Esto incluye al Teatro Colón, el Complejo Teatral de Buenos Aires, la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural 25 de Mayo, la Casa de la Cultura y el Circuito de Espacios Culturales.
También estarán cerrados el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, las Reservas Ecológicas de Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano, la Torre Monumental y el Planetario.
Finalmente, se informó que la Verificación Técnica Vehicular permanecerá cerrada en sus siete plantas, al igual que la Dirección General de Infracciones, el Registro de licencias para conducir (sede Roca) y la pista de aprendizaje.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario