Cómo funcionarán los servicios públicos el 24 y 25 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires

El sistema Ecobici también operará con modalidades distintas:

El 24 de diciembre estarán habilitados los pases básico, intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (viaje único y diario) .

estarán habilitados los pases . El 25 de diciembre funcionará con pases intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario).

Los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el esquema de fin de semana: de 11 a 15 en sentido Provincia y de 17 a 21 en sentido Centro.

Durante Nochebuena, los colectivos tendrán horarios diferenciados según cada empresa, con una reducción progresiva de las frecuencias hacia la noche. En Navidad, se ajustará al cronograma de domingos y feriados, con menor cantidad de unidades en circulación.

Los trenes que circulan en el AMBA funcionarán el martes 24 con el horario correspondiente a los días sábados. El jueves 25 de diciembre, el esquema será el de domingos y feriados, con frecuencias reducidas en la mayoría de las líneas.

Los cementerios tendrán horarios especiales. El 24 de diciembre, las inhumaciones en Chacarita, Flores y Recoleta, así como el ingreso de fallecidos al Crematorio de la Ciudad, se realizarán de 9 a 12, con último trámite a las 11 y última inhumación a las 11.30. El 25, las inhumaciones se realizarán de 9 a 12, únicamente a depósito en el Cementerio de Chacarita.

En el plano cultural y recreativo, todos los museos, bibliotecas públicas y espacios culturales dependientes del GCBA permanecerán cerrados ambos días. Esto incluye al Teatro Colón, el Complejo Teatral de Buenos Aires, la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural 25 de Mayo, la Casa de la Cultura y el Circuito de Espacios Culturales.

También estarán cerrados el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, las Reservas Ecológicas de Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano, la Torre Monumental y el Planetario.

Finalmente, se informó que la Verificación Técnica Vehicular permanecerá cerrada en sus siete plantas, al igual que la Dirección General de Infracciones, el Registro de licencias para conducir (sede Roca) y la pista de aprendizaje.