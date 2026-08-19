Cómo llegó el subte B a la estación de tren de Agronomía

Según detalló el autor del video en su publicación, la formación japonesa Mitsubishi Eidan, identificada con la chapa N, se encontraba en pleno trayecto hacia los talleres de Rancagua. El traslado se llevó a cabo con un propósito específico: continuar con el plan de modernización de los coches, el cual contempla el reemplazo total de los clásicos y antiguos asientos de pana roja por nuevas butacas de plástico.