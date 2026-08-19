Cómo llegó el subte B a la estación de tren de Agronomía
La aparición de una formación del Subte B circulando por las vías del tren Urquiza sorprendió a los pasajeros. ¿Qué hacía el subte en Agronomía?
Un insólito episodio llamó la atención de los pasajeros y vecinos del barrio porteño de Agronomía. Durante la noche de este miércoles, una formación correspondiente a la Línea B del subte fue grabada mientras circulaba a baja velocidad por las vías de la estación El Libertador, perteneciente al Ferrocarril Urquiza.
El misterio del subte B circulando por la estación de tren
Las imágenes del llamativo suceso fueron compartidas rápidamente en las redes sociales por el usuario Gabriel Schraiber, quien documentó el paso de los históricos vagones pintados de amarillo y rojo. A pesar del asombro que generó la situación, el motivo de la presencia de este transporte subterráneo en la superficie tiene una explicación meramente técnica.
Tanto la línea B del subterráneo porteño como el Ferrocarril Urquiza comparten la misma trocha y el mismo sistema de electrificación. Esta particularidad técnica de infraestructura permite que los coches puedan ser trasladados entre ambas redes ferroviarias para realizar tareas de mantenimiento.
Según detalló el autor del video en su publicación, la formación japonesa Mitsubishi Eidan, identificada con la chapa N, se encontraba en pleno trayecto hacia los talleres de Rancagua. El traslado se llevó a cabo con un propósito específico: continuar con el plan de modernización de los coches, el cual contempla el reemplazo total de los clásicos y antiguos asientos de pana roja por nuevas butacas de plástico.
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