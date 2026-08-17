El tren que une lo que fue el proyecto de Capital Federal con una ciudad turística y cuesta menos de $90.000

Primera Sorefame: los residentes abonan $88.500 , mientras que la tarifa para no residentes se ubica en $106.500.

los residentes abonan , mientras que la tarifa para no residentes se ubica en $106.500. Clase Pullman: tiene un costo de $98.500 para residentes y de $118.500 para los no residentes.

tiene un costo de para residentes y de $118.500 para los no residentes. Clase Camarote: se comercializa a $137.000 para el público local y a $165.500 para el resto de los turistas (cabe destacar que esta opción no estará disponible en septiembre).

Además, se aplican importantes beneficios sociales en todas las categorías de viaje: los jubilados obtienen un 20% de descuento y los menores de 12 años abonan con una bonificación del 30%. Por su parte, el transporte de vehículos tiene una tarifa base que va desde los $166.500 hasta los $229.000 según la altura del rodado, más el correspondiente concepto de seguro según su valuación fiscal.