El tren que une lo que fue el proyecto de Capital Federal con una ciudad turística y cuesta menos de $90.000
El Tren Patagónico conecta la costa atlántica con Bariloche en un viaje inolvidable por la estepa. Conocé el recorrido, los servicios a bordo y las tarifas.
El Tren Patagónico continúa siendo una de las opciones más atractivas para conectar los dos extremos de la provincia de Río Negro. El servicio une la capital provincial, Viedma —ciudad que supo ser el eje del proyecto para transformarse en Capital Federal de la República Argentina—, con San Carlos de Bariloche, destino turístico por excelencia.
Los servicios a bordo del Tren Patagónico
Atravesar la agreste estepa patagónica es una experiencia en sí misma gracias al confort de la formación. Las vías unen el océano con la montaña y permiten disfrutar de un paisaje cambiante a cada kilómetro.
Para comodidad de los pasajeros, la formación está equipada con las siguientes comodidades:
- Primera Sorefame: un habitáculo diseñado para 6 personas con asientos amplios y acolchados, que incluye un sistema de calefacción central.
- Clase Pullman: cuenta con asientos confortables, climatización y atención personalizada del personal de a bordo.
- Clase Camarote: la opción ideal para descansar, que ofrece dos camas tipo marineras, mesa convertible, mobiliario para ropa y conexión WiFi.
- Servicios adicionales: coche comedor, cine, conexión a internet satelital y bandejas automovileras para el traslado de vehículos de diferentes portes.
Tarifas oficiales de agosto para viajar a Bariloche
La empresa estatal rionegrina difundió el cuadro tarifario oficial vigente para el mes de agosto. Las categorías de pasajes diferencian valores para quienes habitan en la provincia de aquellos que llegan desde otros puntos del país:
- Primera Sorefame: los residentes abonan $88.500, mientras que la tarifa para no residentes se ubica en $106.500.
- Clase Pullman: tiene un costo de $98.500 para residentes y de $118.500 para los no residentes.
- Clase Camarote: se comercializa a $137.000 para el público local y a $165.500 para el resto de los turistas (cabe destacar que esta opción no estará disponible en septiembre).
Además, se aplican importantes beneficios sociales en todas las categorías de viaje: los jubilados obtienen un 20% de descuento y los menores de 12 años abonan con una bonificación del 30%. Por su parte, el transporte de vehículos tiene una tarifa base que va desde los $166.500 hasta los $229.000 según la altura del rodado, más el correspondiente concepto de seguro según su valuación fiscal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario