El nuevo feriado dispuesto por el Gobierno que alarga un fin de semana de noviembre

La medida apunta a impulsar el turismo interno y ofrecer un respiro en la recta final del 2025. El 20 de noviembre, día en que se conmemora la Soberanía Nacional, cae jueves. Según la Ley 27.399, los feriados que coincidan con jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente, por lo que el descanso pasará al lunes 24 de noviembre. Además, el Ejecutivo dispuso que el viernes 21 sea un día no laborable con fines turísticos, completando así un fin de semana XL del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.