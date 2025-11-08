El nuevo feriado dispuesto por el Gobierno que alarga un fin de semana de noviembre
El Gobierno nacional confirmó la modalidad del feriado por el Día de la Soberanía, que formará parte del próximo fin de semana largo.
El calendario de feriados en Argentina volvió a modificarse y trajo una buena noticia para quienes esperan un fin de semana largo antes de fin de año. El Gobierno confirmó que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional se extenderá con un puente turístico, permitiendo disfrutar de cuatro días de descanso en noviembre.
La medida apunta a impulsar el turismo interno y ofrecer un respiro en la recta final del 2025. El 20 de noviembre, día en que se conmemora la Soberanía Nacional, cae jueves. Según la Ley 27.399, los feriados que coincidan con jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente, por lo que el descanso pasará al lunes 24 de noviembre. Además, el Ejecutivo dispuso que el viernes 21 sea un día no laborable con fines turísticos, completando así un fin de semana XL del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
Durante esa jornada se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina, lideradas por Juan Manuel de Rosas, resistieron la invasión anglo-francesa en defensa del territorio nacional.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
El último feriado nacional fue el del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se trasladó del domingo 12 al viernes 10 de octubre. Luego de esa fecha, el próximo descanso confirmado será el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
Después, los argentinos tendrán un último descanso extendido antes de cerrar el año: el fin de semana largo del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, en conmemoración del Día de la Virgen.
Así, el cierre del 2025 llega con dos oportunidades ideales para viajar, descansar o disfrutar del turismo local, en un contexto donde cada pausa se valora más que nunca.
Calendario de feriados 2025
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- 8 de diciembre: Día de la Virgen.
- 25 de diciembre: Navidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario