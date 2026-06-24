Cómo sigue la salud de Thiago Vera, el joven atropellado por el colectivo en Mar del Plata

El joven también sufrió un traumatismo de tórax que derivó en contusiones pulmonares y fracturas en la columna. Según indicó su familia, estas lesiones requieren una observación constante, ya que podrían generar complicaciones en los próximos días.

A esto se suma una grave fractura expuesta de fémur en una de sus piernas, producto de la violencia del impacto. “La pierna no se la amputaron por suerte, pero sigue con mucho riesgo de vida”, expresó ayer Diego Vera, su padre, en diálogo con este medio.

thiago vera mar del plata Thiago Vera junto a su padre

Actualmente, Thiago permanece en coma farmacológico, con asistencia médica permanente, sedación y medicación destinada a mantener una adecuada función cardiopulmonar para garantizar la correcta oxigenación del cerebro. Por estas horas, el objetivo de los medios es reducir al máximo el esfuerzo que deben realizar tanto el sistema respiratorio como el cerebral mientras su organismo intenta recuperarse.

En ese sentido, desde el hospital advirtieron que se trata de un paciente con riesgo de vida y remarcaron que su evolución deberá evaluarse día a día. Mientras tanto, la familia de Thiago aguarda un nuevo parte médico.

El estado de salud de los demás heridos en el accidente

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Según el último parte médico emitido el martes por la tarde, además del joven de 19 años, una mujer de 42 también se encuentra en la unidad de terapia intensiva y con pronóstico reservado. Asimismo, otra de 56 años permanece internada en el shock room del hospital bajo un cuadro de la misma complejidad médica.

El adolescente de 15 años, que inicialmente tuvo que ser ingresado en la UTI con traumatismos faciales y fractura de miembro superior, evolucionó favorablemente y se encuentra estable.

Por su parte, dos pacientes femeninas de 47 y 56 años presentaron una mejoría positiva luego de los exhaustivos estudios pertinentes. Ambas fueron derivadas y permanecen en una habitación de piso común para continuar bajo tratamiento.