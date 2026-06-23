Tragedia del skatepark de Mar del Plata: último parte médico
El Hospital Interzonal de Mar del Plata emitió un nuevo reporte oficial sobre el estado de salud de los seis pacientes internados por el trágico accidente.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos “Oscar Alende”, brindó una actualización detallada sobre la evolución de las seis personas que resultaron heridas en el grave accidente de tránsito ocurrido en la zona costera de Mar del Plata.
El estado de los heridos en Terapia Intensiva y Shock Room
Actualmente, el panorama clínico de los pacientes más afectados por el fuerte impacto continúa bajo pronóstico reservado. En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) se encuentran alojados un joven de 19 años y una mujer de 42 años. A ellos se suma otra mujer de 56 años, quien permanece internada en el sector de shock room bajo un cuadro de la misma complejidad médica.
El equipo de profesionales de la salud del nosocomio se encuentra totalmente abocado al monitoreo constante y riguroso de estos casos complejos. Los especialistas siguen de cerca los diferentes procedimientos planificados para lograr su pronta estabilización.
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Evolución favorable de otros tres pacientes ingresados
En contraposición, el último parte oficial trajo novedades alentadoras respecto a las otras tres personas hospitalizadas tras la tragedia. Un adolescente de 15 años, que inicialmente debió ser alojado en cuidados críticos por traumatismos faciales y una fractura de miembro superior, evolucionó de forma favorable y se encuentra estable.
Por su parte, dos pacientes femeninas de 47 y 56 años presentaron una mejoría positiva luego de los exhaustivos estudios pertinentes. Ambas fueron derivadas y permanecen en una habitación de piso común para continuar bajo tratamiento. Las autoridades del hospital informaron que emitirán un nuevo reporte este miércoles 24 de junio a las 09:30.
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