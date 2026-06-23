Tragedia del skatepark de Mar del Plata: último parte médico

Evolución favorable de otros tres pacientes ingresados

En contraposición, el último parte oficial trajo novedades alentadoras respecto a las otras tres personas hospitalizadas tras la tragedia. Un adolescente de 15 años, que inicialmente debió ser alojado en cuidados críticos por traumatismos faciales y una fractura de miembro superior, evolucionó de forma favorable y se encuentra estable.

Por su parte, dos pacientes femeninas de 47 y 56 años presentaron una mejoría positiva luego de los exhaustivos estudios pertinentes. Ambas fueron derivadas y permanecen en una habitación de piso común para continuar bajo tratamiento. Las autoridades del hospital informaron que emitirán un nuevo reporte este miércoles 24 de junio a las 09:30.