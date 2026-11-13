"Como un trueno enorme": estremecedor relato en C5N de una vecina sobre la explosión en Remedios de Escalada

Con el correr de los minutos, el escenario se tornó cada vez más peligroso ante la imposibilidad inicial de interrumpir el suministro de fluido en la red. "Las llamas no cesan, esto es peor. Como no consiguen cortarlo y veo fuego fuera de la llama principal, están volando los autos que están cerca", alertó Miriam en vivo mientras se escuchaban nuevas detonaciones y el ulular constante de las sirenas de bomberos y ambulancias.