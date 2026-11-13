"Como un trueno enorme": estremecedor relato en C5N de una vecina sobre la explosión en Remedios de Escalada
Miriam, residente de la zona afectada, dialogó con C5N mientras las llamas seguían fuera de control. Advirtió que tuvieron que evacuar un jardín cercano.
El relato de los residentes del centro comercial de Remedios de Escalada permite dimensionar el pánico vivido tras la explosión provocada por la rotura de un caño de gas. En diálogo en vivo con la pantalla de C5N, Miriam, una vecina que vive a tan solo una cuadra de la zona cero, describió minuto a minuto el terror que atravesó.
"Están volando los autos y tuvieron que evacuar un jardín": testimonio en C5N
Ubicada en la esquina siguiente al epicentro del siniestro, la mujer relató que el estallido inicial fue ensordecedor: "La explosión fue como un trueno enorme. Terrible, y al rato empezó a salir fuego", contó con la voz quebrada por los nervios. Según explicó en la entrevista televisiva, el incidente ocurrió mientras operarios realizaban obras en la vía pública y rompieron uno de los ductos maestros de distribución.
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Con el correr de los minutos, el escenario se tornó cada vez más peligroso ante la imposibilidad inicial de interrumpir el suministro de fluido en la red. "Las llamas no cesan, esto es peor. Como no consiguen cortarlo y veo fuego fuera de la llama principal, están volando los autos que están cerca", alertó Miriam en vivo mientras se escuchaban nuevas detonaciones y el ulular constante de las sirenas de bomberos y ambulancias.
Además de señalar que la cuadra afectada combina tanto locales comerciales como edificios residenciales, la vecina reveló un dato crítico sobre el operativo de emergencia en la zona. Según detalló, en las inmediaciones del siniestro funciona un jardín de infantes del que tuvieron que evacuar de urgencia a todos los chicos y docentes por temor a que las llamas y las explosiones de los vehículos estacionados provocaran una tragedia aún mayor.
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