Comodoro Rivadavia: buscan a un joven desaparecido cerca del lugar donde se perdió la pareja de jubilados

Según la información preliminar aportada por las fuerzas de seguridad, Vivar fue visto por última vez el miércoles 15 de octubre en el barrio Kilómetro 8, situado en el sector norte de la ciudad. Desde ese momento, nadie logró volver a contactarse con él. Ese punto geográfico se ubica a unos 18 kilómetros del lugar donde apareció la camioneta perteneciente a Kreder y Morales, lo cual acrecentó la inquietud por la seguidilla de desapariciones en la misma zona.