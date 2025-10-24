Comodoro Rivadavia: buscan a un joven desaparecido cerca del lugar donde se perdió la pareja de jubilados
Luciano Emanuel Vivar fue visto por última vez el 15 de octubre en la zona norte de la ciudad. Su caso se suma a la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales.
La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra atravesando días de extrema preocupación. Mientras las autoridades continúan intentando esclarecer qué ocurrió con Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados que se esfumaron el 11 de octubre, un nuevo episodio generó estupor entre los vecinos: la desaparición de Luciano Emanuel Vivar, un joven de 23 años cuyo rastro se perdió hace más de una semana.
Según la información preliminar aportada por las fuerzas de seguridad, Vivar fue visto por última vez el miércoles 15 de octubre en el barrio Kilómetro 8, situado en el sector norte de la ciudad. Desde ese momento, nadie logró volver a contactarse con él. Ese punto geográfico se ubica a unos 18 kilómetros del lugar donde apareció la camioneta perteneciente a Kreder y Morales, lo cual acrecentó la inquietud por la seguidilla de desapariciones en la misma zona.
La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut amplió los trabajos de rastrillaje tanto en sectores costeros como en rutas y caminos cercanos, intentando reconstruir los últimos movimientos del joven.
Al mismo tiempo, familiares y amigos de Luciano activaron una búsqueda paralela a través de redes sociales, donde circulan fotos y pedidos de colaboración. “No sabemos nada desde el miércoles, y cada hora que pasa duele más”, publicó un conocido del joven en Facebook, visibilizando la angustia que crece con el correr de los días.
El muchacho posee una estatura cercana a 1,75 metros, es de contextura robusta, tez blanca, cabello corto, lacio y negro, y su peso ronda los 80 kilos. La última vez que fue visto tenía puesta una campera negra, un pantalón jogging negro con franjas rojas y zapatillas grises. Las autoridades insistieron en el pedido de información a la ciudadanía, solicitando que cualquier dato sea aportado a la comisaría más próxima o al 101.
La investigación sobre el paradero de Luciano avanza en paralelo a la búsqueda de la pareja de adultos mayores, de quienes no se sabe nada desde el 11 de octubre en el norte de Comodoro.
