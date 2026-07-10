Comodoro Rivadavia: detuvieron a un hombre por echarle aceite caliente en la cara a su mujer

"Se actuó ante un llamado por violencia de género y se logró resguardar a la víctima", confirmaron fuentes del caso a medios patagónicos, como el Nuevo Día.

Aunque la mujer declinó ser atendida en un centro médico de Comodoro Rivadavia, sí inició acciones legales contra su pareja por lesiones leves en el contexto de violencia de género, y por eso el hombre quedó a disposición de la jueza penal de turno, Liliana Bórquez. El caso es investigado por la fiscal Lorena Garate.