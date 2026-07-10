Comodoro Rivadavia: detuvieron a un hombre por echarle aceite caliente en la cara a su mujer
La víctima, de 22 años, pidió ayuda a los gritos y los vecinos llamaron a la policía. Una vez a salvo denunció por violencia de género a su pareja, de 33.
Un hombre de 33 años quedó detenido esta semana en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, después de que su pareja lo denunciara penalmente por tirarle aceite caliente en la cara durante una discusión en la casa que compartían. El caso se enmarca dentro del contexto de violencia de género.
El episodio se desarrolló poco antes de las 14 del miércoles pasado en una casa sobre la calle Islas Malvinas Sur al 500, en Comodoro Rivadavia, que la pareja en cuestión alquilaba como vivienda.
Vecinos de la pareja escucharon los gritos de la joven pidiendo auxilio y llamaron a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al domicilio se percataron de que el ataque seguía y entraron por la fuerza.
Así lograron detener al hombre, que se encontraba aún alterado, y rescatar a la víctima, de 22 años, que en el momento negó el traslado a un hospital de Comodoro Rivadavia y recibió atención médica en su domicilio.
La mujer sufrió lesiones leves cerca de la boca y contó que su novio le tiró aceite caliente en la cara en medio de una discusión. Luego confirmó en la comisaría local que el hombre también la golpeó.
"Se actuó ante un llamado por violencia de género y se logró resguardar a la víctima", confirmaron fuentes del caso a medios patagónicos, como el Nuevo Día.
Aunque la mujer declinó ser atendida en un centro médico de Comodoro Rivadavia, sí inició acciones legales contra su pareja por lesiones leves en el contexto de violencia de género, y por eso el hombre quedó a disposición de la jueza penal de turno, Liliana Bórquez. El caso es investigado por la fiscal Lorena Garate.
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