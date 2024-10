Con críticas a Luis Caputo, médicos y residentes hicieron "RCP a la salud pública" en Plaza de Mayo

“Che, Caputo, no te lo decimos más. Si tocás los hospitales, qué quilombo se va a armar”, así expresaron su enojo los trabajadores del Hospital Garrahan, del Hospital Laura Bonaparte y otros centros de salud en una jornada de protesta intensa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La movilización recorrió el ministerio de Economía, donde más temprano se había presentado el presidente Javier Milei en la previa al debate del Presupuesto 2025 en el Congreso, y culminó en la Plaza de Mayo, su segundo gran punto de concentración.

Además, los manifestantes realizaron un ingenioso “RCP a la salud pública” frente a la Casa Rosada, un procedimiento simbólico que reclama auxilio urgente al sistema médico nacional. “Se pretende avanzar ajustando aún más; no hay precedentes del cierre de un hospital público”, manifestaron los presentes en la marcha.

Por otro lado, una profesional añadió: “Los sueldos en el Hospital Garrahan cayeron muchísimo. De agosto a agosto, la inflación fue del 236% y nuestro sueldo aumentó solo un 100% en ese período.”

A lo largo de este episodio, nos encontramos con situaciones que nos harán reír, como cuando los empleados reciben clases de RCP al ritmo de "Stayin' alive" de Bee Gees, una escena que se simuló este martes en Plaza de Mayo, aunque en un contexto muy diferente.

