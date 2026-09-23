Hollywood: Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual
El cineasta fue denunciado hace varios años y su demanda fue la que impulso el movimiento Me Too. Los detalles de su caso que cambio el acoso laboral.
El histórico caso judicial que derivó en el surgimiento del movimiento internacional #MeToo sumó un capítulo definitorio. El cineasta y exproductor cinematográfico Harvey Weinstein fue condenado este miércoles a 15 años de prisión tras ser hallado culpable de agredir sexualmente a su exasistente de producción, Miriam Haley, durante un episodio ocurrido en una habitación de hotel en 2006.
La resolución definitiva estuvo a cargo del juez Curtis Farber en un tribunal de Manhattan, ratificando la responsabilidad penal del cofundador de Miramax. En el marco de la audiencia de sentencia, la fiscalía interviniente había solicitado un castigo de 20 años de cárcel, mientras que la defensa del acusado había peticionado una reducción a un lapso de 9 años.
El proceso contra el empresario del séptimo arte comenzó formalmente en 2017 y atravesó un complejo camino institucional que incluyó tres juicios desarrollados en dos estados distintos. En su momento, un jurado también lo consideró responsable por la violación de la aspirante a actriz Jessica Mann, un hecho acontecido en 2013.
Sin embargo, en 2024 el Tribunal Supremo de Nueva York tomó la decisión de revocar ambos veredictos al argumentar que el acusado había sufrido un perjuicio procesal debido a las declaraciones prestadas por mujeres cuyos testimonios no formaban parte de la causa principal. Tras esa anulación, el expediente debió ser revisado hasta alcanzar la ratificación de la condena actual por el hecho cometido contra Haley, quien no se trata de una víctima aislada dentro de la docena de denunciantes que señalaron al ejecutivo.
Pese a que la representación legal del exproductor aún mantiene la potestad de apelar la sentencia ratificada en Manhattan, la situación judicial de Weinstein dista de estar resuelta en su totalidad. El empresario debe afrontar de manera paralela una demanda en el ámbito civil por otra presunta agresión sexual en perjuicio de una mujer en 2013.
Asimismo, la controversia legal sumó nuevos actores en los últimos días. A través de una acusación formal presentada la semana pasada, el proceso judicial salpicó a otras figuras del ambiente corporativo, alcanzando de forma directa al empresario James Dolan.
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