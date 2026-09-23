Hollywood: Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual

Sin embargo, en 2024 el Tribunal Supremo de Nueva York tomó la decisión de revocar ambos veredictos al argumentar que el acusado había sufrido un perjuicio procesal debido a las declaraciones prestadas por mujeres cuyos testimonios no formaban parte de la causa principal. Tras esa anulación, el expediente debió ser revisado hasta alcanzar la ratificación de la condena actual por el hecho cometido contra Haley, quien no se trata de una víctima aislada dentro de la docena de denunciantes que señalaron al ejecutivo.