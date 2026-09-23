La prima de Thiago Medina ratificó la denuncia por abuso sexual: "Si tiene que ir detenido, que vaya"
Iara Agustina Ledesma declaró nuevamente por el presunto abuso sexual que habría cometido el ex Gran Hermano cuando la joven tenía 12 años.
Iara Agustina Ledesma, prima de Thiago Medina, volvió a presentarse ante la Justicia este martes y ratificó la denuncia por presunto abuso sexual contra el exparticipante de Gran Hermano. De acuerdo con su relato, el episodio que denunció habría ocurrido cuando ella tenía 12 años.
Luego de prestar declaración, la joven aseguró que esta vez pudo brindar mayores precisiones sobre lo que sostiene que ocurrió y transitar la instancia con mayor tranquilidad que cuando realizó la primera denuncia. “Pude declarar y pude contar con más detalles lo que pasó en su momento. Por suerte, ahora estoy mejor y más tranquila. Pude declarar tranquila también. En la primera denuncia yo estaba mal, pero ahora lo pude contar más detalladamente”, expresó a través de un audio.
En medio del avance de la causa, Iara también se refirió a las publicaciones que Thiago realizó después de conocerse la denuncia, en las que dio a entender que es inocente. Según sostuvo la joven, esas expresiones le generaron malestar porque asegura que anteriormente él habría reconocido lo sucedido ante su familia.
“No me enojaba, sí me ponía mal porque en el momento que pasó todo esto lo admitió y le pidió perdón a mi mamá. Ahora pone otras cosas sabiendo que él en su momento lo admitió, pero bueno, cada uno es libre de poner lo que quiera en cualquier lado”, señaló.
Ledesma manifestó además su intención de continuar con el proceso judicial: “Vamos a ver que pasa, vamos a esperar y vamos a llegar hasta lo último, hasta que se sepa la verdad”. Al ser consultada sobre una eventual detención del ex Gran Hermano, dejó la decisión en manos de la Justicia. “Eso lo va a decidir la Justicia. Yo quiero que se sepa la verdad, y si tiene que ir detenido, que vaya”, afirmó.
El relato de Iara Ledesma sobre el presunto abuso sexual de Thiago Medina
La denuncia había tomado estado público en junio, cuando Iara contó entre lágrimas la situación que asegura haber atravesado cuando tenía 12 años. En aquel momento, también manifestó su angustia frente a quienes cuestionaron públicamente su versión.
“Nadie sabe lo que yo pasé en ese momento”, expresó. Luego agregó: “Me pongo mal por todo lo que están diciendo, porque dicen que estoy mintiendo”.
Al reconstruir el supuesto episodio, la joven relató: “Yo estaba acostada en mi pieza. Thiago estaba con mi hermano jugando y se metió a mi cama. Me empezó a tocar”.
Según explicó, durante varios años decidió no contar lo ocurrido por temor a las consecuencias que podía tener dentro de su familia. Recién cuando tenía 15 años pudo hablar sobre el tema. “Yo no lo conté en ese momento porque él me había dicho que se iba a armar mucho quilombo en la familia. Me callé hasta los 15 años, cuando ya estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza esto”, sostuvo.
Iara aseguró que, después de contarle lo sucedido a su entorno, su familia fue hasta la casa de los Medina para hablar sobre la situación. De acuerdo con su versión, en ese encuentro Thiago habría mantenido una conversación privada con su madre.
“Llamó a mi mamá a su pieza y le dijo que lo perdonara, que por favor lo perdonara porque él no quería hacer esto. Mi mamá le respondió que ella no lo podía perdonar”, recordó. La causa continúa ahora en manos de la Justicia, mientras Ledesma ratificó su denuncia y reiteró su intención de que se investigue lo ocurrido y se determine judicialmente qué sucedió.
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