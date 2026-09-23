La prima de Thiago Medina ratificó la denuncia por abuso sexual: "Si tiene que ir detenido, que vaya"

El relato de Iara Ledesma sobre el presunto abuso sexual de Thiago Medina

La denuncia había tomado estado público en junio, cuando Iara contó entre lágrimas la situación que asegura haber atravesado cuando tenía 12 años. En aquel momento, también manifestó su angustia frente a quienes cuestionaron públicamente su versión.

“Nadie sabe lo que yo pasé en ese momento”, expresó. Luego agregó: “Me pongo mal por todo lo que están diciendo, porque dicen que estoy mintiendo”.

Al reconstruir el supuesto episodio, la joven relató: “Yo estaba acostada en mi pieza. Thiago estaba con mi hermano jugando y se metió a mi cama. Me empezó a tocar”.

Según explicó, durante varios años decidió no contar lo ocurrido por temor a las consecuencias que podía tener dentro de su familia. Recién cuando tenía 15 años pudo hablar sobre el tema. “Yo no lo conté en ese momento porque él me había dicho que se iba a armar mucho quilombo en la familia. Me callé hasta los 15 años, cuando ya estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza esto”, sostuvo.

Iara aseguró que, después de contarle lo sucedido a su entorno, su familia fue hasta la casa de los Medina para hablar sobre la situación. De acuerdo con su versión, en ese encuentro Thiago habría mantenido una conversación privada con su madre.

“Llamó a mi mamá a su pieza y le dijo que lo perdonara, que por favor lo perdonara porque él no quería hacer esto. Mi mamá le respondió que ella no lo podía perdonar”, recordó. La causa continúa ahora en manos de la Justicia, mientras Ledesma ratificó su denuncia y reiteró su intención de que se investigue lo ocurrido y se determine judicialmente qué sucedió.