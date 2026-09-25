Condenaron a 26 y 19 años de cárcel a los autores del crimen de Federico Aramburu, exjugador de Los Pumas
Loïk Le Priol y Romain Bouvier se hicieron cargo de los disparos que le dieron al exrugbier el 19 de marzo de 2022 en el Boulevar Saint-Germain en París.
El Tribunal Penal de París condenó este viernes a los autores del homicidio del exrugbier Federico Aramburu, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, a las penas de 26 y 19 años de prisión, respectivamente.
Le Priol y Bouvier fueron declarados culpables del asesinato del exjugador de Los Pumas a quien buscaron por la calle y le dispararon en repetidas ocasiones tras haber mantenido una discusión en el bar "Le Mabillon", sobre el Boulevard Saint-Germain.
El juicio se desarrolló ante la Corte de Asís de París entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026 con la presencia de la familia y allegados a Aramburú, quienes esperaban justicia desde aquella madrugada del 19 de marzo de 2022, cuando el exjugador de Los Pumas fue asesinado.
Durante el juicio trascendió un video del momento en que Le Priol y Bouvier, ambos militantes de extrema derecha, se bajaron de un Jeep verde que manejaba Lyson R., la pareja de Le Priol, y le dispararon por turnos con la misma pistola.
Aramburú tenía 42 años al momento del ataque y se encontraba en la capital francesa junto a su amigo y excompañero de rugby Shaun Hegarty para asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el torneo Seis Naciones.
Los cuatro hombres habían protagonizado un altercado dentro del bar parisino que obligó a los mozos a echarlos, pero mientras el argentino y el británico se iban a pie para tomar aire y bajar los decibeles los dos franceses buscaron venganza, según declaró durante el juicio el personal de "Le Mabillon".
Sébastien, un mozo que aún trabaja en el bar, ratificó en el juicio que escuchó la confesión de intenciones de Loïk Le Priol: "Absolutamente. Dice: 'Voy a matarlo'", recordó.
"La frase se me quedó grabada porque después hubo una muerte", agregó el mozo, según declaraciones reproducidas por el sitio Le Parisien.
La Fiscalía había pedido penas de 27 años de prisión para Loïk Le Priol y de 20 para Romain Bouvier, porque el primero estaba acusado de haber efectuado los disparos que provocaron la muerte de Aramburu, mientras que el segundo fue señalado como quien abrió fuego inicialmente y quedó imputado por homicidio en grado de tentativa.
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