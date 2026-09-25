Condenaron a 26 y 19 años de cárcel a los autores del crimen de Federico Aramburu, exjugador de Los Pumas

Los cuatro hombres habían protagonizado un altercado dentro del bar parisino que obligó a los mozos a echarlos, pero mientras el argentino y el británico se iban a pie para tomar aire y bajar los decibeles los dos franceses buscaron venganza, según declaró durante el juicio el personal de "Le Mabillon".

Sébastien, un mozo que aún trabaja en el bar, ratificó en el juicio que escuchó la confesión de intenciones de Loïk Le Priol: "Absolutamente. Dice: 'Voy a matarlo'", recordó.

"La frase se me quedó grabada porque después hubo una muerte", agregó el mozo, según declaraciones reproducidas por el sitio Le Parisien.

La Fiscalía había pedido penas de 27 años de prisión para Loïk Le Priol y de 20 para Romain Bouvier, porque el primero estaba acusado de haber efectuado los disparos que provocaron la muerte de Aramburu, mientras que el segundo fue señalado como quien abrió fuego inicialmente y quedó imputado por homicidio en grado de tentativa.