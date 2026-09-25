Antes del veredicto, habló uno de los asesinos del ex Puma, Federico Aramburú: "Quisiera mejorar"

Los otros dos acusados, Antony S. y Lyson R., no añadieron nada. El juez presidente apela ahora a la “convicción personal” de los miembros del jurado, quienes no abandonarán la sala de deliberaciones hasta que se emita un veredicto. La sentencia se dictaría entre el mediodía y la tarde.

La fiscalía solicitó 27 y 20 años de prisión, respectivamente, para los dos hombres, quienes niegan haber tenido la intención de matarlo y la premeditación.

Cómo fue el asesinato de Federico Aramburú

El crimen ocurrió el 19 de marzo de 2022 en París. Aramburú, que tenía 42 años, caminaba junto a Hegarty hacia su hotel después de haber estado en un bar.

En ese momento, un vehículo se detuvo junto a ellos. Del auto descendieron dos hombres con los que habían tenido el enfrentamiento previo y se produjo el ataque.

Una bala le impactó en el muslo y otra en el costado. Ahí fue cuando Le Priol agarró el mismo arma, lo persiguió a pie y le disparó seis veces. Recibió cinco impactos en la espalda mientras intentaba huir. El argentino murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

El exrugbier argentino fue una figura destacada de Los Pumas y después de su retiro del rugby profesional se había instalado en Francia, donde desarrollaba distintas actividades vinculadas al deporte y los negocios.