Antes del veredicto, habló uno de los asesinos del ex Puma, Federico Aramburú: "Quisiera mejorar"
Loïk Le Priol, uno de los cuatro acusados de haber efectuado los disparos mortales contra el exrugbier argentino habló ante el tribunal parisino y pidió perdón a la familia de la víctima.
El juicio por el asesinato del exjugador de rugby Federico Martín Aramburú, ocurrido en 2022, llega este viernes a su fin. En la última jornada del proceso que se desarrolló este mes en París, los dos principales acusados, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, tuvieron su oportunidad de declarar ante el Tribunal de lo Penal de París y ahora esperan el veredicto. La Fiscalía pidió entre 20 y 27 años de prisión
“Durante estas tres semanas, intenté ser completamente honesto, ser sincero, para la familia, para el tribunal, hacer todo lo posible por dar respuestas que nunca serán suficientes, que nunca reemplazarán al señor Aramburu”, dijo Le Priol.
Y agregó: “Pero ¿cuánto vale la vida de un hombre? También he aprendido mucho sobre mí mismo. Y simplemente quisiera mejorar algún día. Es relativamente posible en prisión. Para no volver a cometer lo irreparable. Soy cristiano como ustedes. El Papa está aquí hoy [por la visita de León XIV]. Es una señal. Espero que algún día la familia encuentre la fuerza para perdonarme, que yo me perdone a mí mismo”.
El acusado, que reconoció durante el juicio haber efectuado los disparos que mataron a Aramburú, hizo referencia a la pena que podría recibir. “Veintisiete años es asombroso; esa era mi edad en el momento de los hechos. Pero ¿cuánto vale la vida de un hombre?”, expresó.
Por su parte, Romain Bouvier, otro de los principales acusados, también tuvo la posibilidad de dirigirse al tribunal. Con la voz ronca, expresó: “Jamás encontraré palabras para expresar el sufrimiento y la dignidad de la familia del señor Aramburu. Ya se ha dicho todo”.
Los otros dos acusados, Antony S. y Lyson R., no añadieron nada. El juez presidente apela ahora a la “convicción personal” de los miembros del jurado, quienes no abandonarán la sala de deliberaciones hasta que se emita un veredicto. La sentencia se dictaría entre el mediodía y la tarde.
La fiscalía solicitó 27 y 20 años de prisión, respectivamente, para los dos hombres, quienes niegan haber tenido la intención de matarlo y la premeditación.
Cómo fue el asesinato de Federico Aramburú
El crimen ocurrió el 19 de marzo de 2022 en París. Aramburú, que tenía 42 años, caminaba junto a Hegarty hacia su hotel después de haber estado en un bar.
En ese momento, un vehículo se detuvo junto a ellos. Del auto descendieron dos hombres con los que habían tenido el enfrentamiento previo y se produjo el ataque.
Una bala le impactó en el muslo y otra en el costado. Ahí fue cuando Le Priol agarró el mismo arma, lo persiguió a pie y le disparó seis veces. Recibió cinco impactos en la espalda mientras intentaba huir. El argentino murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.
El exrugbier argentino fue una figura destacada de Los Pumas y después de su retiro del rugby profesional se había instalado en Francia, donde desarrollaba distintas actividades vinculadas al deporte y los negocios.
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