Crimen del rugbier en París: pidieron 27 y 20 años de prisión para los acusados de matar a Federico Aramburu

En el juicio también fueron analizados los vínculos de los acusados con movimientos de ultraderecha y su relación con las armas y la violencia. Courroye calificó a Le Priol y Bouvier como un “tándem maléfico” y sostuvo que existían elementos suficientes para descartar que se tratara simplemente de una reacción defensiva frente a la pelea inicial.

Además de las penas solicitadas para los dos principales acusados, el fiscal pidió tres años de prisión, con parte de la pena en suspenso, para otros dos involucrados, señalados por acciones posteriores vinculadas con la desaparición de pruebas y la huida de uno de los acusados.