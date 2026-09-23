Crimen del rugbier en París: pidieron 27 y 20 años de prisión para los acusados de matar a Federico Aramburu
La Fiscalía francesa solicitó las penas contra Loïk Le Priol y Romain Bouvier en el juicio por el crimen del ex Puma. La sentencia se sabrá el viernes.
La Fiscalía francesa pidió este miércoles 27 años de prisión para Loïk Le Priol y 20 para Romain Bouvier, los dos principales acusados por el asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburu, ocurrido en París en marzo de 2022. El pedido fue realizado durante la última etapa del juicio que se desarrolla en la capital francesa.
Le Priol está acusado de haber efectuado los disparos que provocaron la muerte de Aramburu, mientras que Bouvier fue señalado como quien abrió fuego inicialmente y quedó imputado por homicidio en grado de tentativa. Según la acusación, ambos persiguieron al exjugador de Los Pumas y a su amigo y excompañero de equipo Shaun Hegarty después de una pelea ocurrida en un bar.
Durante su alegato, el fiscal Philippe Courroye sostuvo que lo ocurrido no fue simplemente una continuación de la pelea, sino una persecución posterior contra Aramburu. Para describir el episodio utilizó la expresión “cacería” y sostuvo que los acusados siguieron a los exrugbistas hasta encontrarlos nuevamente en la calle.
La Fiscalía también cuestionó la versión de los acusados, quienes reconocieron haber disparado, pero negaron haber tenido intención de matar y plantearon que actuaron en legítima defensa. El fiscal sostuvo que esa explicación no se condice con el hecho de que los deportistas se habían retirado del lugar y fueron posteriormente perseguidos por los acusados.
Según la acusación, fueron diez los disparos realizados contra Aramburu y Hegarty, aunque este último no recibió impactos. El exjugador argentino murió después de recibir varios balazos durante la madrugada del 19 de marzo de 2022.
En el juicio también fueron analizados los vínculos de los acusados con movimientos de ultraderecha y su relación con las armas y la violencia. Courroye calificó a Le Priol y Bouvier como un “tándem maléfico” y sostuvo que existían elementos suficientes para descartar que se tratara simplemente de una reacción defensiva frente a la pelea inicial.
Además de las penas solicitadas para los dos principales acusados, el fiscal pidió tres años de prisión, con parte de la pena en suspenso, para otros dos involucrados, señalados por acciones posteriores vinculadas con la desaparición de pruebas y la huida de uno de los acusados.
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