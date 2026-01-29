Confiaron en el barrio y los desvalijaron: el ladrón era el nuevo vecino de la cuadra

Lo que debía ser el regreso de unas vacaciones esperadas terminó en una pesadilla para una familia de Virrey del Pino. Al volver a su vivienda, ubicada sobre la calle Urien, se encontraron con la casa completamente desvalijada. La sorpresa fue aún mayor cuando, al revisar cámaras de seguridad de una propiedad lindera, descubrieron que el autor del robo no era un desconocido, sino un vecino que se había mudado a la cuadra poco más de un mes atrás. robo