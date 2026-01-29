Confiaron en el barrio y los desvalijaron: el ladrón era el nuevo vecino de la cuadra
Una familia se fue de vacaciones y, al regresar, descubrió que su casa había sido saqueada. Las cámaras revelaron que el autor del robo vivía a pocos metros.
Lo que debía ser el regreso de unas vacaciones esperadas terminó en una pesadilla para una familia de Virrey del Pino. Al volver a su vivienda, ubicada sobre la calle Urien, se encontraron con la casa completamente desvalijada. La sorpresa fue aún mayor cuando, al revisar cámaras de seguridad de una propiedad lindera, descubrieron que el autor del robo no era un desconocido, sino un vecino que se había mudado a la cuadra poco más de un mes atrás. robo
El hecho ocurrió mientras la familia estaba fuera de la ciudad. Aprovechando la ausencia prolongada y el movimiento reducido en la zona, el delincuente actuó con tiempo y sin demasiadas preocupaciones. En el video registrado por las cámaras se lo ve ingresar por el patio trasero de la vivienda portando un martillo y un cincel, herramientas que utilizó para forzar los accesos.
Primero, rompió el candado de la reja de seguridad con golpes precisos. Luego intentó entrar de manera violenta por la puerta trasera, empujándola con el hombro en una maniobra similar a un allanamiento. Al no lograrlo en un primer intento, recorrió otras ventanas hasta encontrar un punto vulnerable que le permitió concretar la irrupción.
Una vez dentro de la casa, el robo fue directo y selectivo. El hombre se llevó un televisor, computadoras, una pava eléctrica y varios artículos de blanquería, elementos fáciles de transportar y con rápida salida. Todo fue cargado con tranquilidad, sin que nadie lo interrumpiera, lo que refuerza la idea de que conocía los movimientos del barrio y sabía que la familia no regresaría en lo inmediato.
El caso dio un giro cuando otros vecinos, alertados por movimientos sospechosos, realizaron una denuncia que permitió avanzar rápidamente con la investigación. A partir de esos datos, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso y encontró todos los objetos robados apilados y listos para ser trasladados. Según indicaron fuentes del caso, el ladrón tenía la intención de emprender un viaje con el botín.
La detención generó conmoción entre los residentes de la cuadra, que no podían creer que el responsable fuera alguien que se había integrado recientemente al barrio. Para la familia damnificada, el golpe no fue solo material, sino también emocional, ya que la sensación de seguridad se vio profundamente quebrada. La causa quedó en manos de la Justicia.
