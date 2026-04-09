Confirman que Tati y Fini estuvieron en el departamento del anestesista que murió por sobredosis

La mujer denunció además que la residente habría manipulado el teléfono celular de su hermano cuando este ya se encontraba fallecido en el interior del inmueble.

Robo de fármacos y las "propo-fest"

El caso ha destapado una red de irregularidades vinculadas al consumo recreativo de drogas de uso quirúrgico, denominadas mediáticamente como "propo-fest".

Leclercq, quien mantenía un vínculo de amistad con Zalazar desde su residencia en el Hospital Rivadavia, admitió ante la Asociación de Anestesia haber consumido propofol con la víctima.

Durante una reunión con autoridades hospitalarias y el Ministerio Público Fiscal, la residente confesó el uso de diversas sustancias fuera del ámbito laboral. Según su declaración, compartía encuentros con Lanusse donde consumían fármacos como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam.

Respecto al origen de estas sustancias, Leclercq admitió haber utilizado medicamentos sustraídos directamente del Hospital Rivadavia. "Compartieron encuentros donde consumían sustancias de uso quirúrgico y drogas con fines recreativos", detallaron las fuentes oficiales sobre el vínculo entre las implicadas y el acceso a los fármacos.

Allanamientos en Caba y el conurbano bonaerense

En las últimas horas las autoridades también allanaron dos domicilios vinculados a ella: un departamento del piso 10 ubicado sobre la avenida Santa Fe al 5300, en la Ciudad de Buenos Aires, y otro en el country de Santa Bárbara, en el partido bonaerense de Tigre.

allanamiento

Si bien no encontraron medicamentos en ninguna de las dos propiedades, secuestraron un celular y una tablet, cuyo contenido puede resultar clave para la investigación.

A su vez, la Asociación de Anestesia reveló al Ministerio Público Fiscal información sobre una reunión que tuvieron con la implicada y las autoridades del hospital Rivadavia en marzo.

En aquel encuentro, Leclercq contó que conocía a Lanusse, con quien mantenía una relación de cercanía por haber coincidido en espacios académicos en la Universidad Austral y laborales. Según contó, compartieron encuentros donde consumían sustancias de uso quirúrgico y drogas con fines recreativos.

Durante la reunión, admitió haber utilizado medicamentos del hospital y habló sobre su historial de consumo de drogas: las de uso recreativo, desde antes de su ingreso a la residencia, como las sustancias de uso habitual en el ámbito quirúrgico, como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam.

Sobre estas últimas sustancias, Leclercq confesó que fueron sustraídas del hospital Rivadavia, pero que su consumo se produjo fuera del ámbito institucional.