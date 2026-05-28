El momento en que un guardia de seguridad de un shopping atropella a un joven en un presunto robo

Por ese motivo, el sospechoso comenzó a correr por todo el predio y el vigilador lo persiguió a bordo de un cuatriciclo y lo embistió a toda velocidad.

El impacto fue brutal. El joven cayó sobre el asfalto y sufrió graves heridas en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central de San Isidro.

Fuentes judiciales indicaron que la víctima quedó internada bajo custodia policial debido a que fue imputada por “hurto en grado de tentativa”.

El guardia de seguridad fue aprehendido e imputado por “lesiones culposas graves agravadas por la conducción de vehículo automotor”, informaron fuentes judiciales. Por ahora la pesquisa avanza con la toma de testimonios y el secuestro del cuatriciclo, mientras peritos evalúan si hubo exceso de velocidad o maniobras peligrosas durante la persecución.

Las imágenes del episodio en Unicenter, difundidas con la leyenda “gentileza Zona Norte Diario”, circularon en redes y sirven como elemento clave para los investigadores. Los registros permitirán precisar trayectos, velocidades y la posición de vehículos y peatones; además de contrastar las versiones de testigos y empleados de seguridad presentes en el estacionamiento.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, titular de la UFI de Boulogne, que ordenó distintas medidas de prueba para determinar con precisión cómo ocurrió el episodio.

En las próximas semanas la fiscalía espera los peritajes y las imágenes completas para decidir si dicta una nueva imputación o solicita medidas cautelares. El caso reavivó el debate sobre protocolos de seguridad privada en centros comerciales y la conveniencia de limitar el uso de vehículos para persecuciones dentro de predios comerciales.