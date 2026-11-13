Explosión en Remedios de Escalada: detuvieron a dos jerárquicos de Metrogas por incumplir protocolos

"Evidentemente la empresa decidió contener y mantener la situación en reserva por ellos", denunció el funcionario. De acuerdo a su reconstrucción, cuando el personal de la contratista Exgadet detectó la rotura y la fuga, dio aviso únicamente a la distribuidora sin alertar a los bomberos ni a Defensa Civil. Peor aún: cuando efectivos de seguridad se acercaron preventivamente al lugar, desde la firma les aseguraron que "la situación estaba controlada", produciéndose la brutal explosión apenas unos minutos después.