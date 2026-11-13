Explosión en Remedios de Escalada: detuvieron a dos jerárquicos de Metrogas por incumplir protocolos
Tras la explosión, el titular de Defensa Civil, Claudio Aral, confirmó los arrestos ordenados por la fiscalía tras denunciar que Metrogas no alertó a emergencias.
La investigación por la violenta explosión en Remedios de Escalada dio un giro en las últimas horas. La fiscalía a cargo de la causa ordenó la detención de dos miembros del personal jerárquico de Metrogas luego de que las autoridades denunciaran graves fallas e incumplimientos en los protocolos de seguridad ante una fuga de gas en la vía pública.
En una conferencia de prensa brindada desde la zona del siniestro, el titular de Defensa Civil, Claudio Aral, llevó tranquilidad a los vecinos al asegurar que la emergencia ya está contenida y que los residentes evacuados dentro del radio de 100 metros afectados podrán regresar a sus hogares a la brevedad. Sin embargo, el funcionario apuntó directamente contra el accionar de la distribuidora y de la empresa tercerizada Exgadet.
La grave denuncia contra Metrogas y los motivos de las detenciones
Según relató Aral ante los medios, los dos directivos de Metrogas que se acercaron al lugar fueron aprehendidos por orden de la fiscal para determinar con exactitud qué protocolos se violaron antes del estallido. El titular de Defensa Civil explicó que, al detectarse un escape de gas en la calle, la primera obligación es activar de inmediato el sistema local de emergencias para disipar el fluido con líneas de agua.
"Evidentemente la empresa decidió contener y mantener la situación en reserva por ellos", denunció el funcionario. De acuerdo a su reconstrucción, cuando el personal de la contratista Exgadet detectó la rotura y la fuga, dio aviso únicamente a la distribuidora sin alertar a los bomberos ni a Defensa Civil. Peor aún: cuando efectivos de seguridad se acercaron preventivamente al lugar, desde la firma les aseguraron que "la situación estaba controlada", produciéndose la brutal explosión apenas unos minutos después.
El parte oficial de heridos y el operativo en la zona cero
En cuanto al saldo sanitario del siniestro, Aral precisó que los afectados fueron derivados al Hospital Evita y detalló el estado de los pacientes: hay 6 personas internadas en estado grave, otras 7 permanecen hospitalizadas bajo observación por quemaduras y politraumatismos, mientras que entre 6 y 8 víctimas ya recibieron el alta médica.
Finalmente, el responsable del operativo —encabezado por el intendente local junto a los jefes de bomberos— agradeció el trabajo coordinado de los cuarteles de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Sarandí, Domínico y Wilde, y pidió mantener despejadas las arterias de emergencia para finalizar el último corte de suministro sobre la calle Iberlucea.
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