Una ballena quedó varada en un banco de arena en el Río de La Plata e intentan rescatarla
Se trata de un ejemplar de ballena sei, especie que habita en el Mar Argentino aunque suele verse en las aguas rioplatenses.
Una ballena sei quedó varada en el Río de la Plata, frente al partido de San Isidro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la zona conocida como Bajos del Temor, y desencadenó un operativo de rescate que involucra a la Fundación Temaikèn y a la Prefectura Naval Argentina(PNA). El animal fue avistado este viernes tras haber encallado el día anterior, y el personal especializado confirmó que el cetáceo se encuentra con vida.
Se trata de una ballena sei (Balaenoptera borealis) de aproximadamente 7 metros de largo, una especie que habita el Mar Argentino y que en esta época del año transita su migración hacia el norte, con presencia habitual de ejemplares entre Argentina, Uruguay y Brasil, cerca de la desembocadura del Río de la Plata, informaron desde Temaikèn.
En coordinación con la Prefectura Naval Argentina, un equipo especializado de la Fundación Temaikèn trabaja actualmente en el lugar, monitoreando el estado del animal y manteniendo su piel húmeda para reducir el estrés y favorecer su bienestar mientras se evalúan las alternativas de rescate. Según destacaron fuentes de la fundación, la ballena parece estar viva.
“La situación es crítica: es un animal de gran tamaño que soporta todo su peso sobre el vientre, lo que compromete el funcionamiento de sus órganos. Se hará el máximo esfuerzo para darle la mejor oportunidad de sobrevivir y volver a su ambiente natural”, destacaron fuentes de Temikén.
En los videos del operativo, difundidos por la fundación, se puede ver a personal de la Prefectura Naval mojando la piel del animal que sobresale del río con bidones de agua para evitar que pierda su humedad.
La posibilidad de rescatarla, según consignaron los especialistas en el lugar, dependerá de la evolución de las mareas y de las condiciones del lugar. El lugar del hallazgo, frente a las costas sanisidrenses, presenta grandes variaciones de marea y numerosos bancos de arena, lo que hace que la navegación resulte compleja.
Según consignaron los especialistas, el objetivo del operativo es aprovechar el aumento del nivel del agua para poder desencallarla y luego guiarla hacia aguas más profundos, desde las que pueda regresar al Río de la Plata exterior, y luego al mar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario