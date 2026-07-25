Una ballena quedó varada en un banco de arena en el Río de La Plata e intentan rescatarla

La posibilidad de rescatarla, según consignaron los especialistas en el lugar, dependerá de la evolución de las mareas y de las condiciones del lugar. El lugar del hallazgo, frente a las costas sanisidrenses, presenta grandes variaciones de marea y numerosos bancos de arena, lo que hace que la navegación resulte compleja.

Según consignaron los especialistas, el objetivo del operativo es aprovechar el aumento del nivel del agua para poder desencallarla y luego guiarla hacia aguas más profundos, desde las que pueda regresar al Río de la Plata exterior, y luego al mar.