Confirmaron si habrá fin de semana largo o si se traslada la fecha del feriado del 17 de agosto

Sábado 15 de agosto.

Domingo 16 de agosto.

Lunes 17 de agosto (feriado nacional).

Al ser el único fin de semana largo de agosto, se prevé un importante movimiento turístico en distintos destinos del país. Muchas familias aprovecharán el feriado para organizar viajes, hacer escapadas de pocos días o disfrutar de actividades de ocio antes de regresar a sus obligaciones habituales.

Calendario de feriados 2026

En el calendario de feriados de Argentina existen dos categorías de feriados nacionales: los inamovibles y los trasladables. Estos últimos pueden modificar su fecha para incentivar el turismo y generar nuevos fines de semana largos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 27.399.

En el caso del feriado del 17 de agosto, no será necesario aplicar un traslado, ya que en 2026 la fecha cae naturalmente un lunes. Por ese motivo, el descanso se mantendrá en su día habitual y dará lugar a un fin de semana largo de tres jornadas.

Después de ese receso, el calendario de feriados todavía incluye varias fechas de descanso para lo que resta del año:

Lunes 12 de octubre: feriado trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Martes 24 de noviembre: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional.

por el Día de la Soberanía Nacional. Lunes 7 de diciembre: feriado con fines turísticos , que permitirá formar un nuevo fin de semana largo .

, que permitirá formar un nuevo . Martes 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: feriado inamovible por la celebración de Navidad.

Con estas fechas, el tramo final de 2026 ofrecerá nuevas oportunidades para planificar viajes, escapadas y momentos de descanso antes de finalizar el año.