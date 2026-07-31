Confirmaron si habrá fin de semana largo o si se traslada la fecha del feriado del 17 de agosto
El próximo fin de semana largo tendrá como eje el feriado del lunes 17 de agosto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Agosto de 2026 tendrá un único fin de semana largo en todo el país. La oportunidad para disfrutar de este feriado abarcará desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, fecha en la que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Se trata de una de las celebraciones patrias más relevantes del calendario argentino y permitirá a miles de personas aprovechar tres días consecutivos de descanso.
Qué sucederá con el 17 de agosto
Según el calendario oficial de feriados, el próximo lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha recuerda al prócer conocido como el Padre de la Patria, cuya participación fue decisiva en los procesos de independencia de Argentina, Chile y Perú.
Como la conmemoración cae originalmente el 17 de agosto y en 2026 coincide con un lunes, el feriado no será trasladado. De esta manera, el descanso se mantendrá en esa jornada y dará lugar al único fin de semana largo del mes.
El período de descanso quedará conformado de la siguiente manera:
- Sábado 15 de agosto.
- Domingo 16 de agosto.
- Lunes 17 de agosto (feriado nacional).
Al ser el único fin de semana largo de agosto, se prevé un importante movimiento turístico en distintos destinos del país. Muchas familias aprovecharán el feriado para organizar viajes, hacer escapadas de pocos días o disfrutar de actividades de ocio antes de regresar a sus obligaciones habituales.
Calendario de feriados 2026
En el calendario de feriados de Argentina existen dos categorías de feriados nacionales: los inamovibles y los trasladables. Estos últimos pueden modificar su fecha para incentivar el turismo y generar nuevos fines de semana largos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 27.399.
En el caso del feriado del 17 de agosto, no será necesario aplicar un traslado, ya que en 2026 la fecha cae naturalmente un lunes. Por ese motivo, el descanso se mantendrá en su día habitual y dará lugar a un fin de semana largo de tres jornadas.
Después de ese receso, el calendario de feriados todavía incluye varias fechas de descanso para lo que resta del año:
- Lunes 12 de octubre: feriado trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Martes 24 de noviembre: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 7 de diciembre: feriado con fines turísticos, que permitirá formar un nuevo fin de semana largo.
- Martes 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: feriado inamovible por la celebración de Navidad.
Con estas fechas, el tramo final de 2026 ofrecerá nuevas oportunidades para planificar viajes, escapadas y momentos de descanso antes de finalizar el año.
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