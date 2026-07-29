Feriados de agosto: cuándo será el próximo fin de semana largo en el país
El cronograma oficial de feriados de 2026 confirma cuándo será el próximo fin de semana largo y cuáles son las fechas que aún quedan en el año.
Tras el feriado de julio por el Día de la Independencia, la atención ahora está puesta en el próximo descanso nacional. Para quienes ya están pensando en una escapada o simplemente quieren organizar su agenda, el calendario oficial ya confirmó cuál será el siguiente fin de semana largo de 2026.
El Gobierno nacional estableció las fechas de los feriados y días no laborables del año, por lo que ya es posible conocer con anticipación cuándo habrá nuevos descansos extendidos. La buena noticia para muchos trabajadores es que agosto traerá un nuevo fin de semana de tres días.
Cuándo es el próximo feriado de agosto
El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras más importantes de la historia argentina y protagonista fundamental del proceso de independencia de Argentina, Chile y Perú.
Al caer lunes, el feriado dará lugar a un fin de semana largo de tres días, que se extenderá desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, convirtiéndose en una oportunidad ideal para descansar, realizar una escapada o compartir tiempo en familia.
San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años. En homenaje a su legado, la fecha se mantiene como uno de los feriados nacionales más importantes del calendario argentino.
Calendario de feriados 2026
Luego del feriado del 17 de agosto, el calendario oficial todavía contempla varios días de descanso para lo que resta del año.
Los feriados nacionales que quedan en 2026 son:
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Gracias a estas fechas, todavía habrá cinco fines de semana largos durante el resto de 2026:
- Del 15 al 17 de agosto.
- Del 10 al 12 de octubre.
- Del 21 al 23 de noviembre.
- Del 5 al 8 de diciembre, aprovechando el día no laborable turístico y el feriado por la Inmaculada Concepción.
- Del 25 al 27 de diciembre, por la celebración de Navidad.
Cabe recordar que los feriados nacionales son de descanso obligatorio, mientras que los días no laborables quedan sujetos a la decisión de cada empleador en el sector privado. Esta diferencia también impacta en la forma en que se remunera la jornada laboral para quienes deban trabajar durante esas fechas.
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