Feriados de agosto: cuándo será el próximo fin de semana largo en el país

Calendario de feriados 2026

Luego del feriado del 17 de agosto, el calendario oficial todavía contempla varios días de descanso para lo que resta del año.

Los feriados nacionales que quedan en 2026 son:

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado). Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Gracias a estas fechas, todavía habrá cinco fines de semana largos durante el resto de 2026:

Del 15 al 17 de agosto.

Del 10 al 12 de octubre.

Del 21 al 23 de noviembre.

Del 5 al 8 de diciembre , aprovechando el día no laborable turístico y el feriado por la Inmaculada Concepción.

, aprovechando el día no laborable turístico y el feriado por la Inmaculada Concepción. Del 25 al 27 de diciembre, por la celebración de Navidad.

Cabe recordar que los feriados nacionales son de descanso obligatorio, mientras que los días no laborables quedan sujetos a la decisión de cada empleador en el sector privado. Esta diferencia también impacta en la forma en que se remunera la jornada laboral para quienes deban trabajar durante esas fechas.