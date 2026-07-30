Feriados inesperados: los motivos del día de descanso de este 31 de julio
Aunque no se trata de un feriado nacional, distintas localidades bonaerenses tendrán un asueto que permitirá disfrutar de un fin de semana largo.
Mientras muchos esperan el próximo feriado nacional de agosto, algunos trabajadores tendrán un descanso antes de que termine julio. Se trata de un feriado que beneficiará a vecinos y empleados de determinadas localidades de la provincia de Buenos Aires.
Los motivos del feriado del 31 de julio
El viernes 31 de julio fue declarado feriado local en distintas localidades bonaerenses por motivos conmemorativos. Este tipo de jornadas suelen establecerse por fiestas patronales o aniversarios fundacionales, por lo que solo alcanzan a quienes viven o trabajan en los municipios involucrados. Aun así, representan una oportunidad para disfrutar de un fin de semana largo o realizar una escapada cerca de casa.
Por un lado, en el partido de Junín se celebra la festividad de San Ignacio de Loyola, patrono de la ciudad. Como cada año, la comunidad organiza actividades religiosas, culturales y recreativas para recordar esta fecha.
Al mismo tiempo, la localidad de Los Indios, perteneciente al partido de Rojas, conmemora un nuevo aniversario de su fundación, ocurrida el 31 de julio de 1911. En ese marco también se desarrollan festejos y actos oficiales.
Como consecuencia de estas celebraciones, los trabajadores del sector público de esas localidades tendrán cese de actividades, mientras que para el sector privado la jornada será no laborable, quedando su aplicación sujeta a la decisión de cada empleador.
Además, el beneficio también alcanza a las sucursales del Banco Provincia ubicadas en los distritos comprendidos por el asueto local.
Gracias a este feriado, quienes residen en esas localidades podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto.
Calendario de feriados 2026
Más allá de estos feriados locales, el calendario nacional todavía cuenta con varias fechas de descanso confirmadas para lo que resta del año:
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Estas fechas darán lugar a varios fines de semana largos durante la segunda mitad de 2026, una oportunidad para impulsar el turismo interno y para que miles de personas puedan planificar escapadas, reuniones familiares o simplemente disfrutar de unos días de descanso.
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