Feriados inesperados: los motivos del día de descanso de este 31 de julio

Además, el beneficio también alcanza a las sucursales del Banco Provincia ubicadas en los distritos comprendidos por el asueto local.

Gracias a este feriado, quienes residen en esas localidades podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto.

Calendario de feriados 2026

Más allá de estos feriados locales, el calendario nacional todavía cuenta con varias fechas de descanso confirmadas para lo que resta del año:

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado). Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas darán lugar a varios fines de semana largos durante la segunda mitad de 2026, una oportunidad para impulsar el turismo interno y para que miles de personas puedan planificar escapadas, reuniones familiares o simplemente disfrutar de unos días de descanso.