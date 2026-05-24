Sorpresa en Córdoba: Aníbal Moreno se infiltró y será titular en River ante Belgrano
El mediocampista, quien se lesionó el pasado sábado contra Rosario Central, irá de arranque en el Estadio Mario Alberto Kempes contra todos los pronósticos.
La previa de la gran final del Torneo Apertura 2026 sacó a la luz un bombazo inesperado. A falta de tan solo una hora para el silbatazo inicial en el Estadio Mario Alberto Kempes, se confirmó que Aníbal Moreno irá de arranque en el mediocampismo de River, desafiando todos los pronósticos médicos que lo daban por descartado tras la lesión sufrida el sábado pasado ante Rosario Central.
El panorama para el catamarqueño parecía irreversible hace unos días. Los estudios posteriores a la semifinal habían arrojado un esguince grado 1 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, un diagnóstico que habitualmente demanda cerca de un mes de recuperación y que marcaba su regreso recién para el segundo semestre del año. Sin embargo, el jugador torció el destino.
Sorpresa en Córdoba: Aníbal Moreno se infiltró y será titular en River ante Belgrano
Moreno se mentalizó a lo largo de toda la semana con un único objetivo: no perderse el partido por el título bajo ningún punto de vista. El volante le pidió personalmente a Eduardo Coudet estar presente, entrenó de manera diferenciada durante los últimos días y apeló a una infiltración para poder salir al césped a tolerar el dolor. Tras evaluarlo, el "Chacho" dio el visto bueno y lo ratificó en el once inicial.
La inclusión del futbolista es clave para el andamiaje del Millonario. El ex-Racing fue uno de los grandes estandartes del equipo en lo que va de la temporada, habiendo disputado 23 de los 25 partidos posibles. Además, es el segundo jugador con más rodaje en el plantel durante el semestre (acumula 2.001 minutos, solo superado por el arquero Santiago Beltrán), lo que explica por qué el cuerpo técnico decidió arriesgarlo en la cita máxima ante Belgrano.
La formación confirmada de River contra Belgrano
Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario