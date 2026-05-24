Sorpresa en Córdoba: Aníbal Moreno se infiltró y será titular en River ante Belgrano

La inclusión del futbolista es clave para el andamiaje del Millonario. El ex-Racing fue uno de los grandes estandartes del equipo en lo que va de la temporada, habiendo disputado 23 de los 25 partidos posibles. Además, es el segundo jugador con más rodaje en el plantel durante el semestre (acumula 2.001 minutos, solo superado por el arquero Santiago Beltrán), lo que explica por qué el cuerpo técnico decidió arriesgarlo en la cita máxima ante Belgrano.