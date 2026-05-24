River ya vive la previa en Córdoba y se prepara para la final ante Belgrano

Del otro lado, Belgrano apuesta al respaldo de su gente y al peso del Gigante de Alberdi para inclinar la balanza. Se espera un estadio colmado y un clima de alta tensión, acorde a lo que hay en juego.

Con ese contexto, la previa ya se vive a pleno en Córdoba. El cierre del campeonato asoma cargado de expectativa, con un partido que puede marcar el rumbo inmediato y dejar definiciones fuertes de cara a lo que viene.

Los 11 de Chacho Coudet para la final del Torneo Apertura 2026

River busca ponerle un broche de oro a un Torneo Apertura 2026 que fue una verdadera montaña rusa de emociones, cuando este domingo enfrente a Belgrano en la gran final, para la que Chacho Coudet deberá definir un verdadero rompecabezas, tras sufrir varias bajas por lesión.

Para apagar el incendio llegó Eduardo Coudet quien, más allá de la dura derrota en el Superclásico y de hilvanar algunas victorias sin convencer desde el juego, acomodó las piezas, cosechó 29 puntos y clasificó segundo en la Zona B.

A tono con esa irregularidad, los playoffs de este River tuvieron de todo. En octavos de final estuvo a segundos de quedar eliminado ante San Lorenzo en el alargue, como local y con un hombre más; un agónico gol de Juan Fernando Quintero forzó los penales y el arquero Santiago Beltrán se vistió de héroe tras levantar un triple match point.

Luego, aunque sufrió por momentos, superó con justicia a Gimnasia en cuartos y a Rosario Central en semifinales para volver a una final tras poco más de un año (la última había sido la Supercopa Internacional en marzo de 2025 ante Talleres en Paraguay).

Para el armado del once inicial que saltará a la cancha este domingo, el Chacho Coudet enfrenta un panorama sumamente complejo debido a un plantel diezmado físicamente y con bajas de enorme peso: Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Matías Viña están descartados por lesión.

En tanto, lo de Aníbal Moreno parece una utopía por los plazos de su recuperación, aunque el volante hará el intento hasta último momento. Ante este escenario límite, el DT patearía el tablero y apostaría por la frescura de las inferiores, metiendo en el equipo titular a los juveniles Joaquín Freitas y Lucas Silva.

Los posibles 11 del River de Chacho Coudet para la final del Torneo Apertura

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.