Conflicto en el Subte: liberarán molinetes por descuentos salariales

Comunicado de Emova

"Esta medida gremial responde a un reclamo que carece de fundamento, ya que los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal. En caso de existir algún reclamo puntual se procederá a verificar su procedencia, ya que solamente se realizan descuentos a aquellos empleados que no cumplen con su horario de trabajo establecido. Emova abonó los días trabajados y solamente se descuentan aquellos días en los que las personas no prestan los servicios correspondientes", dijo la concesionaria.