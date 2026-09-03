Conflicto en el Subte: liberarán molinetes por descuentos salariales
Los trabajadores del subte anunciaron la apertura de accesos en la estación San Pedrito. Denuncian fuertes descuentos salariales ilegales por parte de Emova.
A partir de las 17 horas de este jueves, los trabajadores del subte llevarán a cabo una sorpresiva liberación de accesos en la estación San Pedrito de la línea A. La medida de fuerza busca visibilizar el fuerte reclamo gremial para que la empresa concesionaria devuelva el dinero sustraído de sus sueldos.
El reclamo de los trabajadores del subte contra Emova
Según el comunicado difundido por el dirigente sindical Claudio Dellecarbonara, la empresa Emova lleva adelante una campaña de persecución y extorsión. El objetivo de esta actitud patronal sería acallar las constantes denuncias sobre las falencias operativas en la red, la preocupante falta de mantenimiento y la peligrosa presencia de asbesto cancerígeno en las instalaciones porteñas.
Además, la organización sindical remarcó que la concesionaria está incumpliendo abiertamente un fallo dictado por la Justicia porteña, el cual ordena el cese inmediato de los descuentos injustificados contra delegados y operarios. Ante esta tensa situación laboral, los trabajadores advirtieron formalmente a las autoridades que no descartan la implementación de nuevas medidas de fuerza en los próximos días.
IMPORTANTE: Sandra Pettovello firmó el Decreto 824/2026 y hay bono para los que se jubilaron antes de la edad necesaria
Comunicado de Emova
"Esta medida gremial responde a un reclamo que carece de fundamento, ya que los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal. En caso de existir algún reclamo puntual se procederá a verificar su procedencia, ya que solamente se realizan descuentos a aquellos empleados que no cumplen con su horario de trabajo establecido. Emova abonó los días trabajados y solamente se descuentan aquellos días en los que las personas no prestan los servicios correspondientes", dijo la concesionaria.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario