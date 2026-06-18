Congreso: otorgan un año de plazo para declarar armas no registradas o con documentación irregular

secuestraron armas de guerra

La ANMAC tiene la obligación de informar previamente a quienes inicien el trámite sobre los riesgos de la tenencia de armas y las posibilidades de entrega voluntaria y anónima. Si durante el proceso se detectan impedimentos técnicos o registrales graves—como armas prohibidas, alteraciones o faltas documentales importantes—la agencia podrá iniciar procedimientos administrativos o judiciales para incautar el material. También queda habilitada para dictar normas técnicas y registrar, solo con fines estadísticos, las causas que expliquen la posesión.

La entrada en vigencia de la ley se producirá 30 días después de su publicación, otorgando tiempo a los organismos para adaptar procedimientos y lanzar campañas informativas. Las autoridades remarcan que esta iniciativa apunta a reforzar los controles, facilitar la regularización voluntaria y contribuir a la prevención de la violencia armada, en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de seguridad ciudadana.

Ley 27.805:

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