Retiraron el extraño objeto que cayó desde el cielo en un campo de Chaco: las hipótesis

Las hipótesis sobre el objeto hallado en un campo de Puerto Tirol

En el marco de la investigación llevada a cabo por especialistas, estos elementos permitieron determinar que se trataría de una vaina de un tanque combustible de un cohete espacial que combuste hidracina altamente tóxica.

Es por estos motivos que se perimetró el lugar al tratarse de una zona de riesgo tóxico “por el polvo que desprende al tacto la fibra de carbono”, según el parte policial.

El pasado viernes, una comisión de la Fuerza Aérea se hizo presente en el campo privado donde apareció el elemento cilíndrico y cuyo acceso había permanecido restringido y custodiado por personal de Bomberos.

Por sus características constructivas se presume que correspondería a un tanque de propelente utilizado en cohetería espacial.

En la investigación y en el posterior retiro del objeto, intervino personal del Centro de Investigación Aeroespacial de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de La Fuerza Aérea Argentina.