Carpinchos Vs. Nordelta: la Justicia prohibió su castración y ordenó la suspensión inmediata de obras

CARPINCHOS NORDELTA

El carpincho es una especie protegida tanto por el Decreto Ley 10081/83 de la provincia de Buenos Aires como por la Ley Nacional de Flora y Fauna, lo que refuerza el marco legal de la decisión judicial.

Nordelta: reclamos por un plan integral ambiental

Más allá de las medidas cautelares, los vecinos reclaman la implementación de un plan integral de protección ambiental que aborde las causas de fondo del conflicto. Entre los principales pedidos se destacan:

Recomposición del hábitat natural , con zonas verdes seguras para alimentación y refugio.

Creación de corredores biológicos y pasos de fauna para garantizar la libre circulación de los animales.

Remoción de cercos eléctricos y respeto de los metros libres al borde de los lagos.

Colocación de carteles de velocidad en calles y accesos internos.

Elaboración de censos poblacionales y creación de un centro de rescate y asistencia para los animales.

La resolución judicial marca un precedente importante en la defensa de los humedales y su biodiversidad, al poner un freno a las actividades que deterioran el ambiente en una zona de alta sensibilidad ecológica.