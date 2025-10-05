Detuvieron a un hombre acusado de matar brutalmente a su hijastro de 4 años en Moreno
Su madre llevó al nene sin vida al hospital, donde aseguró que el nene denunció varias veces ser golpeado. El padrastro ya confesó el crimen.
Un trágico suceso conmociona al partido de Moreno, luego de que un hombre de 30 años fuera detenido bajo la acusación de homicidio agravado de su hijastro de tan solo cuatro años. La víctima, identificada como Sebastián Emanuel Yafrate, falleció tras haber sufrido golpes y asfixia.
Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el caso salió a la luz cuando la policía fue informada por médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega sobre el ingreso del niño sin signos vitales. Los profesionales de la salud confirmaron que el menor presentaba lesiones que eran compatibles con maltrato físico, lo que activó de inmediato el protocolo judicial.
La confesión del padrastro y las contradicciones en el relato
Efectivos de la Comisaría Cuartel V entrevistaron a la madre del niño, Florencia Yafrate, de 25 años. La mujer manifestó a la policía que su hijo le había contado en varias oportunidades que era golpeado por su padrastro, identificado como Cristian Deivy Torrico Mendoza, de nacionalidad boliviana.
Ante las inconsistencias en las declaraciones de la pareja y las evidencias recolectadas en el domicilio, la UFI N°4 de Moreno–General Rodríguez, a cargo del fiscal Dr. Bornia, dispuso la intervención de Policía Científica y la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.
Durante las diligencias judiciales, Torrico Mendoza admitió haber causado la muerte del menor, según informaron fuentes judiciales. En su confesión, el imputado reconoció haber provocado la asfixia del niño, lo que resultó en su inmediata aprehensión por orden fiscal.
El imputado quedó formalmente detenido bajo la acusación de “homicidio agravado”. Mientras tanto, la madre del menor permanece a disposición de la Justicia para ampliar su declaración testimonial y colaborar con la investigación.
El caso está siendo investigado por personal de la Estación Departamental de Seguridad (E.P.D.S.) Moreno, bajo la supervisión del comisario mayor Alfredo Valdez y el comisario general Antonio Miguel Zalazar. Los investigadores están concentrados en la reconstrucción de los episodios previos de violencia y en la posible existencia de omisiones por parte del entorno familiar o de alguna institución, ya que, según testigos, Sebastián había sido visto con lesiones días antes de su trágico deceso.
