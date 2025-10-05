Detuvieron a un hombre acusado de matar brutalmente a su hijastro de 4 años en Moreno

El imputado quedó formalmente detenido bajo la acusación de “homicidio agravado”. Mientras tanto, la madre del menor permanece a disposición de la Justicia para ampliar su declaración testimonial y colaborar con la investigación.

El caso está siendo investigado por personal de la Estación Departamental de Seguridad (E.P.D.S.) Moreno, bajo la supervisión del comisario mayor Alfredo Valdez y el comisario general Antonio Miguel Zalazar. Los investigadores están concentrados en la reconstrucción de los episodios previos de violencia y en la posible existencia de omisiones por parte del entorno familiar o de alguna institución, ya que, según testigos, Sebastián había sido visto con lesiones días antes de su trágico deceso.