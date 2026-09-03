Consenso en la Legislatura: Martín López Zavaleta fue elegido como nuevo Fiscal General de la Ciudad
Con un récord de 51 adhesiones, el actual fiscal general adjunto se convirtió en el primer magistrado formado íntegramente en la Justicia porteña en liderar el Ministerio Público Fiscal.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consagró este jueves a Martín López Zavaleta como el nuevo Fiscal General del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño. La designación se concretó tras cosechar 51 votos a favor, alcanzando la cifra de adhesiones más alta registrada hasta el momento para la elección de este cargo estratégico y sin recibir cuestionamientos durante su audiencia pública previa.
Con 52 años y egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), López Zavaleta posee un perfil inédito para la conducción del organismo: es el primer fiscal de primera instancia y el primer abogado formado enteramente dentro de los tribunales de la Ciudad en acceder al sillón principal de la institución.
Una carrera de abajo hacia arriba y un sólido perfil fiscal
La historia de López Zavaleta en la administración de justicia local se remonta a 1999, apenas un año después de la creación del propio Ministerio Público Fiscal. A lo largo de 27 años de carrera judicial, recorrió prácticamente todos los casilleros del escalafón: comenzó como escribiente, y luego se desempeñó como oficial, prosecretario administrativo, secretario de primera instancia y fiscal interino, hasta ganar por concurso público el cargo de fiscal de primera instancia en 2013.
A lo largo de su desempeño profesional, ha estado al frente de áreas de alta sensibilidad institucional:
-
Fiscal de 1ª Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Fiscal Coordinador de Investigaciones Complejas y Fiscal Especializado en Violencia de Género.
Fiscal Especializado en Delitos Informáticos.
Secretario General de Gestión del MPF y, posteriormente, Fiscal General Adjunto en materia Penal y Contravencional.
Asimismo, se le adjudica un rol clave en la arquitectura operativa del organismo, habiendo participado en la creación de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal, los equipos específicos en violencia de género y la implementación de la figura del auxiliar fiscal. Desde febrero de 2024, además, se desempeñaba como Director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), formándose también en ciberdelincuencia con un posgrado en la Universidad de Cataluña.
Los seis ejes de su gestión
Al defender su candidatura ante los legisladores, López Zavaleta sintetizó el espíritu con el que encarará su mandato al frente de la fiscalía general, haciendo hincapié en la necesidad de "construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales".
Su plan de trabajo se estructurará sobre seis pilares fundamentales:
-
Garantizar el acceso pleno a la Justicia.
Brindar protección integral y asistencia a las víctimas, considerada por el nuevo funcionario "la prueba más concreta de lo que un Ministerio Público Fiscal entiende por brindar un servicio de justicia".
Ofrecer respuestas eficientes y con celeridad a la ciudadanía.
Diseñar una política criminal precisa y al servicio de los habitantes de CABA.
Dotar a los cuerpos fiscales de las herramientas tecnológicas y operativas necesarias.
Consolidar y finalizar el proceso histórico de autonomía de la Justicia de la Ciudad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario