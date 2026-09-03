Consenso en la Legislatura: Martín López Zavaleta fue elegido como nuevo Fiscal General de la Ciudad

Los seis ejes de su gestión

Al defender su candidatura ante los legisladores, López Zavaleta sintetizó el espíritu con el que encarará su mandato al frente de la fiscalía general, haciendo hincapié en la necesidad de "construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales".

Su plan de trabajo se estructurará sobre seis pilares fundamentales: