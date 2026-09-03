Ni respetuosos ni sumisos: qué dice la psicología sobre los adultos que se disculpan por todo
Contrariamente a lo que se piensa, una persona que pide perdón por todo puede estar vinculada a una infancia donde debió dar explicaciones.
"Disculpa la molestia", "perdón por preguntar" o "siento requerir tu ayuda" son frases habituales en personas que se disculpan sin motivo real. Más allá de reflejar modales refinados, el exceso de disculpas esconde un mecanismo de adaptación social aprendido en la infancia, según la psicología.
Las investigaciones de esta área demuestran que las dinámicas familiares tempranas condicionan profundamente la manera en que un adulto expresa sus carencias, resuelve disputas y busca la aceptación de su entorno.
Ni respetuosos ni sumisos: qué dice la psicología sobre los adultos que se disculpan por todo
Según advierte el psicólogo español Alberto Soria, las dinámicas afectivas de los primeros años moldean los mecanismos que un individuo utiliza de adulto para encarar la desaprobación, las disputas y la búsqueda de validación.
Esta perspectiva encuentra sustento científico en un estudio sobre regulación emocional difundido por el Australian Journal of Psychology, el cual concluye que los recursos de afrontamiento aprendidos en la niñez ante situaciones de tensión tienden a perpetuarse con los años como una vía para eludir los enfrentamientos.
Mecanismos de la disculpa automática:
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Disculpa anticipada: Usar el "perdón" antes de opinar o pedir ayuda para no parecer una molestia.
Justificación constante: La secuela de haber crecido justificando cada decisión infantil ante el cuestionamiento adulto.
Desactivación del conflicto: Pedir perdón de inmediato para evitar discusiones o consecuencias desagradables.
Búsqueda de aprobación: Buscar un «no pasa nada» que confirme que la propia presencia o acción sigue siendo aceptada.
Confusión de respeto con culpa: Asumir la responsabilidad de todo en lugar de simplemente actuar con consideración.
Hiperresponsabilidad emocional: Sentirse culpable y disculparse por el malestar ajeno, aunque no tenga relación directa.
Pedir disculpas tras un error real es un acto maduro y constructivo. La complicación surge cuando el perdón se exige para existir, comunicar una necesidad o elegir un camino. Más allá de la frecuencia, la clave reside en la emoción subyacente: si omitir la disculpa despierta culpa o temor, estamos ante un patrón defensivo. A menudo, esta conducta nace en infancias expuestas a la desaprobación constante, aunque cada caso responde a una trayectoria personal única.
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